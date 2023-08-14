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Эксперт Люттвак заявил о необходимости Украине забыть о Крыме

Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Для урегулирования конфликта Украине придется забыть о возвращении Крыма. Такое мнение выразил в интервью телеканалу РБК политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак. «Инфраструктура Украины разрушается ежедневно. И это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме», — заявил Люттвак. Крым был включен в состав России в марте 2014 года.

По оценке эксперта, вооруженное противостояние достигло «военного эквилибриума (равновесия)». «Этот эквилибриум означает, что теперь возможно заключить мир. Главная причина, по которой заключение мира стало возможно, это потому что американцы вместе с европейскими союзниками поддержали Украину, для того чтобы она не перестала существовать, но они не передавали Украине наступательные вооружения, которые могли бы быть использованы для обстрела Москвы и других городов. Они не хотели этого делать», — пояснил Люттвак.

По оценке эксперта, США готовы к переговорам с Россией. «Президент Байден направил Кремлю ясный сигнал: он хочет переговоров, отказавшись принимать Украину в НАТО и поставлять ей истребители. Это большой, ясный сигнал, яркий зеленый свет, который означает «давай разговаривать», — полагает Люттвак.

По мнению американского эксперта, урегулировать конфликт возможно за счет прекращения огня, проведения плебисцитов (референдумов) в Донецке и Луганске. «Мы не можем себе позволить сложных решений, оно должно быть простым: прекращение огня, тысячи инспекторов для контроля за плебисцитами, сами плебисциты и затем все возвращаются домой, санкции снимаются, россияне, покинувшие страну, возвращаются обратно и начинают восстанавливать Россию как страну», — сказал эксперт.

В 2022 году о проведении новых референдумов как о способе завершения конфликта говорил бизнесмен Илон Маск. Какие-либо новые референдумы на территории четырех новых регионов России невозможны, поскольку их жители уже высказали свое мнение о вхождении в состав России, прокомментировал тогда подобные предложения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги
Украина спецоперация референдумы
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