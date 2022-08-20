Военные поразили цель, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

На западе Крыма сработала система ПВО, цель поражена, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Никто не пострадал, повреждений нет.

«Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи, — заверил Аксенов. — Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

Аксенов не уточнил, какую цель поразили российские средства ПВО.

Накануне вечером ПВО сработала над Евпаторией. Местные жители сообщили, что услышали в небе «громкий хлопок». 18 августа системы противовоздушной обороны сработали в Керчи (восточная часть полуострова). В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области после этого сообщили, что в окрестностях Керчи сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал, здания и инфраструктура не были повреждены.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник был сбит в районе аэропорта Бельбек. Система ПВО в городе работала и 19 августа — по словам Развожаева, тоже из-за беспилотника. Жертв в результате обоих происшествий не было.

Утром 20 августа севастопольский губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота. Здание серьезно не пострадало, а БПЛА сбили.