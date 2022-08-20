На западе Крыма сработала система ПВО
На западе Крыма сработала система ПВО, цель поражена, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Никто не пострадал, повреждений нет.
«Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи, — заверил Аксенов. — Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».
Аксенов не уточнил, какую цель поразили российские средства ПВО.
Накануне вечером ПВО сработала над Евпаторией. Местные жители сообщили, что услышали в небе «громкий хлопок». 18 августа системы противовоздушной обороны сработали в Керчи (восточная часть полуострова). В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области после этого сообщили, что в окрестностях Керчи сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал, здания и инфраструктура не были повреждены.
В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник был сбит в районе аэропорта Бельбек. Система ПВО в городе работала и 19 августа — по словам Развожаева, тоже из-за беспилотника. Жертв в результате обоих происшествий не было.
Утром 20 августа севастопольский губернатор сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота. Здание серьезно не пострадало, а БПЛА сбили.