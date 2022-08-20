В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
«Советская школа против британца». Эксперты о реванше Усика и Джошуа Спорт, 11:45
Шойгу счел идею о запрете на въезд россиян в ЕС проявлением нацизма Политика, 11:42
Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев Общество, 11:35
Роскачество выступило против иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках Бизнес, 11:26
Володин позвал в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан Политика, 11:20
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 11:19
В России впервые с середины марта выявили более 40 тыс. случаев COVID Общество, 11:06
Ассоциация предупредила о закрытии ночных клубов Британии из-за инфляции Общество, 10:58
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Что будет с экономикой России. Опрос РБК 10:47
Рядом с аэропортом Сочи произошел пожар Общество, 10:46
Дрозд назвал клоунским поведение украинца Усика перед чемпионским боем Спорт, 10:38
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 10:35
Губернатор заявил, что попавший в штаб флота беспилотник был сбит Политика, 10:29
В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона Политика, 10:28
Политика ,  

В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона

Прокуратура Молдавии начала обыск у бухгалтера Партии социалистов по «делу о кульке»
По данным прокуратуры, бухгалтер Партии социалистов Молдавии обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой государства в получении финансирования партии от преступной группы, созданной олигархом Владимиром Плахотнюком
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск в доме бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом сообщает Ziarul de Gardă со ссылкой на ведомство.

По данным прокуратуры, он вместе с бывшим главой государства и другими лицами обвиняется в соучастии в получении финансирования для партии от преступной группы, созданной и возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком.

Бухгалтеру также предъявлены обвинения в фальсификации финансовой отчетности партии за 2018 и 2019 годы, фальсификации официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.

Бывшего президента Молдавии и экс-главу партии Игоря Додона задержали и отправили на месяц под домашний арест в конце мая, после чего арест дважды продлевали. Дело против него возбудили по четырем статьям УК: его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране
Политика

Основанием для возбуждения дела стали кадры 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке».

Экс-президент отрицал получение денег от Плахотнюка, заявлял, что дело против него является политическим и сфабрикованным по заказу нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

Читайте на РБК Pro
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Matthew Lloyd / Getty Images Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи

Санду, в свою очередь, выразила надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо, ни по собственной инициативе». Она также акцентировала внимание на утечках информации о деле, которые «настораживают».

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили о своей обеспокоенности ситуацией и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений» с Россией.

В начале июня сотрудники прокуратуры Молдавии провели обыск в офисе оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и изъяли документы.

«Сотрудники антикоррупционной прокуратуры сейчас проводят конфискацию документов в штаб-квартире ПСРМ. Эта операция проходит в рамках расследования по делу о незаконном финансировании политической партии», — говорила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марьяна Керпек.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Молдавия прокуратура обыск
Материалы по теме
Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране
Политика
Песков обвинил власти Молдавии в применении жестких мер к оппозиции
Политика
Молдавия объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter