В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск в доме бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом сообщает Ziarul de Gardă со ссылкой на ведомство.
По данным прокуратуры, он вместе с бывшим главой государства и другими лицами обвиняется в соучастии в получении финансирования для партии от преступной группы, созданной и возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком.
Бухгалтеру также предъявлены обвинения в фальсификации финансовой отчетности партии за 2018 и 2019 годы, фальсификации официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.
Бывшего президента Молдавии и экс-главу партии Игоря Додона задержали и отправили на месяц под домашний арест в конце мая, после чего арест дважды продлевали. Дело против него возбудили по четырем статьям УК: его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.
Основанием для возбуждения дела стали кадры 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке».
Экс-президент отрицал получение денег от Плахотнюка, заявлял, что дело против него является политическим и сфабрикованным по заказу нынешнего президента Молдавии Майи Санду.
Санду, в свою очередь, выразила надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо, ни по собственной инициативе». Она также акцентировала внимание на утечках информации о деле, которые «настораживают».
В Кремле, комментируя дело Додона, заявили о своей обеспокоенности ситуацией и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений» с Россией.
В начале июня сотрудники прокуратуры Молдавии провели обыск в офисе оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и изъяли документы.
«Сотрудники антикоррупционной прокуратуры сейчас проводят конфискацию документов в штаб-квартире ПСРМ. Эта операция проходит в рамках расследования по делу о незаконном финансировании политической партии», — говорила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марьяна Керпек.