Прокуратура Молдавии начала обыск у бухгалтера Партии социалистов по «делу о кульке»

В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона

По данным прокуратуры, бухгалтер Партии социалистов Молдавии обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой государства в получении финансирования партии от преступной группы, созданной олигархом Владимиром Плахотнюком

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск в доме бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом сообщает Ziarul de Gardă со ссылкой на ведомство.

По данным прокуратуры, он вместе с бывшим главой государства и другими лицами обвиняется в соучастии в получении финансирования для партии от преступной группы, созданной и возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком.

Бухгалтеру также предъявлены обвинения в фальсификации финансовой отчетности партии за 2018 и 2019 годы, фальсификации официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.

Бывшего президента Молдавии и экс-главу партии Игоря Додона задержали и отправили на месяц под домашний арест в конце мая, после чего арест дважды продлевали. Дело против него возбудили по четырем статьям УК: его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Основанием для возбуждения дела стали кадры 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке».

Экс-президент отрицал получение денег от Плахотнюка, заявлял, что дело против него является политическим и сфабрикованным по заказу нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

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Санду, в свою очередь, выразила надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо, ни по собственной инициативе». Она также акцентировала внимание на утечках информации о деле, которые «настораживают».

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили о своей обеспокоенности ситуацией и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений» с Россией.

В начале июня сотрудники прокуратуры Молдавии провели обыск в офисе оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и изъяли документы.

«Сотрудники антикоррупционной прокуратуры сейчас проводят конфискацию документов в штаб-квартире ПСРМ. Эта операция проходит в рамках расследования по делу о незаконном финансировании политической партии», — говорила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марьяна Керпек.