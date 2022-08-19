Черноморский флот возглавил глава Военно-морской академии

Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил на встрече с офицерами, что назначен врио командующего флотом приказом от 10 августа. Он сменил на этой должности Игоря Осипова, об отставке которого Минобороны официально не сообщало

Виктор Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Начальник Военно-морской академии вице-адмирал Виктор Соколов на сборе с молодыми офицерами сообщил, что назначен врио командующего Черноморским флотом, передает ТАСС.

Соколов уточнил, что приказ министра обороны о назначении его на эту должность датирован 10 августа.

О том, что руководитель академии сменит на посту нынешнего главкома адмирала Игоря Осипова, 17 августа сообщили «Крымская газета» и «РИА Новости Крым». Один из источников агентства отметил, что в условиях военной операции на Украине «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

Черноморский флот тогда назвал информацию о смене главкома сплетнями: «Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено».

Причины отставки Осипова официально не называли. На сайте Минобороны он все еще числится командующим Черноморским флотом. Эту должность адмирал занимал с мая 2019 года. До этого он был заместителем начальника Генштаба, еще раньше — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и командующим Каспийской флотилией. Осипов награжден орденом «За морские заслуги».

Виктору Соколову 60 лет. С 2020 года он руководит Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова, до этого (с 2013 года) был заместителем командующего Северным флотом. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденов Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

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