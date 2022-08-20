МИД сообщил о сокращении до 21% взаиморасчетов долларами странами ЕАЭС

По словам замглавы российского МИДа, на фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада», платежи в нацвалютах между странами ЕАЭС достигли порядка 75%, в то время как использование доллара сократилось до 21%

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала его функционирования. За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал он.

По словам замминистра, создание финансовой системы многополярного мира является необратимым процессом. «На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро», — подчеркнул он.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Странами-наблюдателями Союза являются Молдавия, Узбекистан и Куба. В середине марта глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил о договоренности членов ЕАЭС по поэтапному переходу на взаиморасчеты в нацвалютах

Ранее о том, что доверию к доллару США нанесен серьезный удар, говорил президент России Владимир Путин. Он связал это с решением западных стран заморозить около $300 млрд российских валютных резервов. «Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте», — отмечал глава государства.

По итогам 2021 года Россия получала 54,5% экспортных поступлений в долларах (в 2014 году — 76%) и оплачивала 35,8% импорта долларами (в 2014 году — 39,7%), следует из данных Банка России

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Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики также указывали на начало мировой дедолларизации. По их мнению, заморозка резервов Банка России в рамках санкционного давления «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США». Исходя из геополитических соображений увеличили долю резервов в альтернативных валютах и другие страны мира кроме России — Израиль, Китай, Турция, Чили и т.д., говорится в обзоре.



Другие эксперты, в том числе опрошенные РБК, допускали утрату долларом доминирующего положения, но не в ближайшей перспективе и при условии соблюдения ряда фундаментальных условий. По их оценке, единственным претендентом на то, чтобы заменить доллар как доминирующую валюту, является юань, но для этого потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее — КНР такой готовности пока не демонстрирует.



В США напротив, отмечали, что в июле доллар после падения укреплялся по отношению к другим валютам на фоне сильного экономического роста страны, действий Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок и притока капитала.