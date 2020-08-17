В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

В список включены 35 человек, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, соратница Тихановской Мария Колесникова и глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. О создании совета Тихановская объявила 14 августа

Светлана Алексиевич (Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press)

Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.

Сейчас в список включены 35 человек. В их числе — сама Ковалькова, лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты.

Ковалькова отметила, что это не окончательный список, он будет расширяться. Всего, по ее словам, заявку в координационный совет направили «сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов».

По словам Ковальковой, все желающие работать в координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе — в рабочих и экспертных группах. «Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ», — пообещала она.