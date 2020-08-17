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В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

В список включены 35 человек, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, соратница Тихановской Мария Колесникова и глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. О создании совета Тихановская объявила 14 августа
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press)

Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти.

Сейчас в список включены 35 человек. В их числе — сама Ковалькова, лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты.

Ковалькова отметила, что это не окончательный список, он будет расширяться. Всего, по ее словам, заявку в координационный совет направили «сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов».

Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти
Политика
Светлана Тихановская

По словам Ковальковой, все желающие работать в координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе — в рабочих и экспертных группах. «Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ», — пообещала она.

Регламент совета опубликуют в ближайшие дни, вскоре пройдет и первое заседание, добавила Ковалькова.

О создании совета, который должен будет обеспечить передачу власти в Белоруссии Тихановской, оппозиционный кандидат объявила 14 августа. Она сообщила, что приняла такое решение «с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности» в республике. В его состав должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.

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На следующий день штаб Тихановской сообщил о начале формирования совета. В штабе отметили, что будущий кандидат должен быть гражданином Белоруссии, который готов принимать участие в работе совета на территории страны, считать, что при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения, а также пользоваться доверием и уважением широкого круга белорусов.

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Политика
Фото: Getty Images

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным итогам ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тихановскую, по данным комиссии, поддержали 10,1% избирателей.

10 августа Тихановская подала в ЦИК жалобу. После того как она пришла в здание комиссии, с ней несколько часов не было связи. На следующий день стало известно, что Тихановская находится в Литве. По словам Ковальковой, кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, координационный совет
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