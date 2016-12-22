Трамп назвал условия снятия санкций с России

Президент США готов рассмотреть отмену антироссийских ограничений, но только в случае, если Москва предпримет шаги для сотрудничества с Вашингтоном по Сирии и Украине, заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций. Такое, по словам главы Штатов, может произойти только в случае, если Москва станет предпринимать какие-либо шаги для сотрудничества с Вашингтоном по таким вопросам, как, например, Сирия и Украина.

Ранее, в августе прошлого года, аналогичную точку зрения выражала и канцлер Германии Ангела Меркель. Для того, чтобы с России были сняты европейские ограничения, должна быть устранена причина их введения — кризис на Украине, подчеркивала она.

Первые антироссийские санкции страны Запада одобрили весной 2014 года — сначала их ввели США, затем аналогичные ограничения поддержал Евросоюз. Это произошло после того, как в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Согласно его результатам, которые тогда озвучил глава комиссии Верховного совета по организации референдума, председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, за эту инициативу проголосовали около 96,6% местных жителей.

Киев и западные страны итоги этого референдума не признали. Россию они обвинили в аннексии Крыма — на полуострове в ходе голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме. В октябре 2014 года президент России Владимир Путин признал, что это были российские военнослужащие. «Не буду скрывать, мы использовали наши вооруженные силы для блокирования украинских воинских подразделений, расквартированных в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы», — утверждал глава государства, отмечая, что результатом голосования стало «волеизъявления крымского народа».

Позднее США и ЕС расширили первоначальный пакет ограничительных мер. Это было сделано ими в связи с началом боевых действий в Донбассе. После 2016 года Вашингтон также водил ряд мер против российских бизнесменов и компаний из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в Штатах и возможных контактов российских должностных лиц с членами предвыборного штаба нынешнего президента США. С прошлого года в Вашингтоне расследуется соответствующее дело, сам Дональд Трамп прежде отзывался о нем как об «охоте на ведьм», в Москве подобные обвинения отрицали.

В последний раз санкции против России Соединенные Штаты ввели в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке оказались такие российские компании, как UC Rusal, En+ и «Ренова». Bloomberg в первый рабочий день после введения санкций оценил потери богатейших россиян из-за введения ограничений в $16 млрд.

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