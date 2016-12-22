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Кремль оценил последствия предстоящих санкций США против России
Новые санкции США, 14:19
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Кремль оценил последствия предстоящих санкций США против России
Новые санкции, которые Вашингтон может ввести уже 22 августа, — это продолжение «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле, заявил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На вопрос, опасаются ли в Кремле американских санкций, которые Вашингтон пригрозил ввести уже с 22 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что подобные действия нанесут ущерб всей международной торговле, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в администрации президента уже ознакомились с текстом законопроекта о предстоящих санкциях и пришли к выводу, что новый пакет ограничений является «продолжением недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий».

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«Подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле, но не будем забегать вперед», а будем делать то, что делает президент России и что «наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

После этого журналист переспросил его, к какому именно законопроекту об антироссийских санкциях относится этот прогноз — к сенатскому или к санкциям за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые должны вступить в силу с 22 августа. На это Песков предложил дождаться окончательного утверждения мер со стороны Вашингтона, потому что «они уже сами путаются в своих проектах».

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«Потом уже будем руководствоваться в первую очередь интересами Российской Федерации», — заключил он.

Песков добавил, что Путин настроен на лучшее и хочет вывести отношения между Москвой и Вашингтоном в конструктивное русло «из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся».

«Этот настрой сохраняется, но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур, в случае если мы не встретим взаимность на этот счет от Вашингтона», — заявил пресс-секретарь президента.

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8 августа был опубликован законопроект сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, который предусматривает расширение санкций против Москвы. Документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

Позже стало известно о новых санкциях, о которых объявил Госдепартамент США. Поводом для этого стали обвинения России в применении в британском Солсбери отравляющего вещества «Новичок». Эти санкции вводятся в два этапа. Первый пакет вступит в силу 22 августа. Он предполагает запрет на поставки чувствительных товаров (электроника, материалы, нефтегазовое оборудование и т.п.) российским госпредприятиям. В случае если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химическому оружию, через три месяца начнет действовать второй этап, который будет включать почти полное торговое эмбарго, а также запрет на полеты в Соединенные Штаты авиакомпании «Аэрофлот».

Утром 20 августа агентство Bloomberg сообщило, что существует еще один вариант законопроекта о санкциях, которые подготовили сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио. Он направлен против вмешательства России в выборы в конгресс, однако мягче проекта Грэма — Менендеса. Ван Холлен аргументировал свою позицию тем, что санкции не должны сказаться на мировой экономической системе.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев, Артем Филипенок.
Теги: Дмитрий Песков , американские санкции , Кремль
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