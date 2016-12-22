ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,98 66,59 EUR Нал. 77,47 75,95 USD Бирж. 67,49 +0,64 EUR Бирж. 76,87 +0,89 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6487,19 +101,69 IMOEX 2250,08 -0,49% RTSI 1050,68 -1,48% Brent 71,74 +0,91% DJIA 25558,73 +1,58% Nasdaq 7806,52 +0,42%
Reuters оценил влияние санкций на российский нефтегазовый сектор
Лента новостей
Власти Таиланда заподозрили россиянина в мошенничестве на $22 млн 12:32, Общество МВД объяснило «вечное выдворение» из России главы преступного клана Таро 12:31, Общество Минтранс отказался от запрета на детские коляски в метро 12:19, Общество Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза 12:07, Общество Россия догонит Европу по обеспеченности жильем через 15 лет 12:04, Недвижимость Восстановится ли рынок: Binance запускает криптобиржу в Европе 11:53, Крипто Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:52, Партнерский материал Прогноз дня: рублевые активы вырастут в ожидании встречи Путина с Меркель 11:38, Quote В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом 11:37, Общество В Вашингтоне раскрыли темы переговоров Патрушева и Болтона 11:26, Политика В Крыму обнаружили античный склеп с изображением Геркулеса 11:17, Общество Киев рассказал о плюсах прекращения железнодорожного сообщения с Россией 11:16, Политика Глава СПЧ предложил изменить систему колоний для несовершеннолетних 11:16, Общество Леонид Слуцкий обвинил судью в вылете «Витесса» из Лиги Европы 11:11, Спорт РСПП увидел риски дефолта из-за «плана Белоусова» 11:08, Бизнес Что защитит ларьки от сноса 10:56, Потребрынок  Почему подорожала криптовалюта Ripple 10:54, Крипто Пентагон за год потратил $34 млн на интерьер самолетов Трампа 10:53, Политика Reuters оценил влияние санкций на российский нефтегазовый сектор 10:52, Политика Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 10:33, РБК и Сбербанк Австралийский школьник взломал серверы Apple 10:30, Технологии и медиа Главный инженер Lexus UX – РБК: «Сегмент SUV особенно популярен в России» 10:20, Авто Илон Маск рассказал об усталости и проблемах со здоровьем 10:10, Бизнес Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:00, РБК и Schneider Electric СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе 10:00, Общество В Петербурге госпитализировали актера из сериала «Убойная сила» 09:55, Общество
Reuters оценил влияние санкций на российский нефтегазовый сектор
Война санкций, 10:52
0
Reuters оценил влияние санкций на российский нефтегазовый сектор
Российские нефтяники с 2014 года смогли преодолеть зависимость от западных технологий и нарастить добычу, несмотря на санкции. Благодаря этому новый пакет санкций окажет ограниченное влияние на их положение
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Новые санкции США будут иметь ограниченное влияние на российскую нефтегазовую промышленность, поскольку с 2014 года она уже значительно сократила свою зависимость от западного оборудования и технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на позицию опрошенных аналитиков.

Как отмечает Reuters, ограничительные меры в отношении российского нефтегазового сектора были введены еще в 2014 году в связи с присоединением Крыма. Они осложнили работу российских компаний, которые использовали произведенное на Западе оборудование для реализации шельфовых проектов и разработки сланцевых месторождений. Однако за прошедшие годы российская промышленность адаптировалась к этой ситуации, о чем свидетельствует рекордный рост добычи нефти. В июле она достигла 11,2 млн барр. в сутки.

Аналитики назвали главную угрозу новых санкций США против России
Экономика

«С 2014 года российская нефтяная промышленность фактически прекратила заимствования у западных структур, полагаясь вместо этого на собственные средства и кредитование от государственных банков, нацеленное на разработку технологий на замену тех услуг, которые раньше поставляли западные компании», — пишет Reuters.

Как указывает агентство, на нефтегазовый сектор России не оказало принципиального влияния даже сообщение о подготовке введения новых санкционных мер. Американские сенаторы назвали документ о санкциях «законопроектом из ада», российский МИД назвал их «драконовскими», и они вызвали резкий обвал на российском фондовом рынке. Тем не менее, даже на этом фоне акции российских нефтяных компаний выросли на 2%.

«Основным драйвером прибыльности российской нефтяной промышленности является цена на нефть, выражаемая в рублях, и она в настоящее время бьет новые рекорды по мере ослабления российской валюты. Следовательно, шумиха вокруг санкций зачастую даже оказывает положительное влияние на российские нефтяные запасы», — приводит агентство мнение Дмитрия Маринченко, эксперта рейтингового агентства Fitch Ratings.

По оценке Reuters, нанести существенный вред российскому нефтегазовому сектору мог бы «иранский сценарий» — полный запрет на покупку нефти из России. Однако с учетом того, что Россия поставляет на мировой рынок 11% этого ресурса, подобный запрет приведет к серьезному росту цен на нефть и ударит по положению самих Соединенных Штатов, остающихся крупнейшим ее потребителем в мире.

АКРА оценило эффект санкций США против госдолга России
Экономика

По подсчетам аналитика АКРА Василия Тануркова, доналоговая прибыль (EBITDA) крупнейших российских нефтегазовых компаний в первом полугодии 2018 года выросла примерно на 50%, или на 1 трлн руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Нефтегазовые компании , Санкции
Главное
РСПП увидел риски дефолта из-за «плана Белоусова» Бизнес
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям Политика
Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter