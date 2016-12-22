Reuters оценил влияние санкций на российский нефтегазовый сектор

Российские нефтяники с 2014 года смогли преодолеть зависимость от западных технологий и нарастить добычу, несмотря на санкции. Благодаря этому новый пакет санкций окажет ограниченное влияние на их положение

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Новые санкции США будут иметь ограниченное влияние на российскую нефтегазовую промышленность, поскольку с 2014 года она уже значительно сократила свою зависимость от западного оборудования и технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на позицию опрошенных аналитиков.

Как отмечает Reuters, ограничительные меры в отношении российского нефтегазового сектора были введены еще в 2014 году в связи с присоединением Крыма. Они осложнили работу российских компаний, которые использовали произведенное на Западе оборудование для реализации шельфовых проектов и разработки сланцевых месторождений. Однако за прошедшие годы российская промышленность адаптировалась к этой ситуации, о чем свидетельствует рекордный рост добычи нефти. В июле она достигла 11,2 млн барр. в сутки.

«С 2014 года российская нефтяная промышленность фактически прекратила заимствования у западных структур, полагаясь вместо этого на собственные средства и кредитование от государственных банков, нацеленное на разработку технологий на замену тех услуг, которые раньше поставляли западные компании», — пишет Reuters.

Как указывает агентство, на нефтегазовый сектор России не оказало принципиального влияния даже сообщение о подготовке введения новых санкционных мер. Американские сенаторы назвали документ о санкциях «законопроектом из ада», российский МИД назвал их «драконовскими», и они вызвали резкий обвал на российском фондовом рынке. Тем не менее, даже на этом фоне акции российских нефтяных компаний выросли на 2%.

«Основным драйвером прибыльности российской нефтяной промышленности является цена на нефть, выражаемая в рублях, и она в настоящее время бьет новые рекорды по мере ослабления российской валюты. Следовательно, шумиха вокруг санкций зачастую даже оказывает положительное влияние на российские нефтяные запасы», — приводит агентство мнение Дмитрия Маринченко, эксперта рейтингового агентства Fitch Ratings.

По оценке Reuters, нанести существенный вред российскому нефтегазовому сектору мог бы «иранский сценарий» — полный запрет на покупку нефти из России. Однако с учетом того, что Россия поставляет на мировой рынок 11% этого ресурса, подобный запрет приведет к серьезному росту цен на нефть и ударит по положению самих Соединенных Штатов, остающихся крупнейшим ее потребителем в мире.

По подсчетам аналитика АКРА Василия Тануркова, доналоговая прибыль (EBITDA) крупнейших российских нефтегазовых компаний в первом полугодии 2018 года выросла примерно на 50%, или на 1 трлн руб.