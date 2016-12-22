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Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Политика, 21:08
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Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Турции грозят новые санкции, заявил глава Минфина США после слов Трампа о несправедливости турецких властей. Ключевым фактором противоречий двух стран остается судьба пастора Эндрю Брансона
Стамбул, Турция (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Турция может столкнуться с ужесточением санкций США в том случае, если на свободу не будет отпущен американский пастор Эндрю Брансон. Об этом, передает Bloomberg, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе совещания в Белом доме с участием Дональда Трампа.

В ходе встречи президент США обратился к проблеме взаимоотношений с Турцией, напомнив о судьбе пастора Эндрю Брансона, удерживаемого под арестом по обвинениям в причастности к попытке госпереворота и поддержке терроризма. «Он нуждается в нашей помощи для освобождения. Они хотят удерживать нашего замечательного пастора. Это несправедливо. Это неправильно», — заявил Трамп.

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Вслед за этим он обратился к главе Минфина Стивену Мнучину с просьбой отчитаться о ходе введения санкций против Анкары. Мнучин напомнил, что санкции уже были введены против глав Минюста и МВД Турции. «С вами мы разработали и другие меры на тот случай, если они не отпустят его в срочном порядке», — отметил глава американского Минфина.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции «следовало бы не испытывать терпение» Дональда Трампа. Особо он отметил, что речь об отмене санкций может идти только в случае освобождения американского пастора.

Эндрю Брансон (Фото: Emre Tazegul / AP)

Пастор Эндрю Брансон находится в Турции под арестом с октября 2016 года по обвинениям в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим. Также Анкара обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 15 августа очередное прошение защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста было отклонено судом.

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Удержание Брансона под арестом и нарушения прав человека властями Турции послужили поводом для введения санкций США в отношении глав МВД и Минюста страны. Впоследствии Дональд Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции. Вслед за этим Анкара объявила о повышении пошлин на американские товары, включая автомобили и табачные изделия, а президент Реджеп Эрдоган обвинил США в развязывании экономической войны и призвал к бойкоту американской электроники.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минфин США , Турция , санкции
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