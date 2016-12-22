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В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone
Политика, 18:47
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В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone
Заявление Эрдогана о бойкоте американской электроники привело к тому, что ретейлеры отказываются принимать новые заказы на iPhone, утверждают турецкие СМИ. Ранее Эрдоган предложил любителям продукции Apple переходить на Samsung
Фото: Peter Nicholls / Reuters

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте американской электроники крупнейшие турецкие ретейлеры прекратил прием заказов на смартфоны iPhone и другую американскую электронику. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в компаниях.

«Импорт десятков продуктов американского происхождения, в основном iPhone, отрезало как ножом», — утверждает газета. В частности, по данным Hurriyet, торговая площадка Dogubank отменила заказы на общую сумму $50 млн. Речь идет о планировавшихся на октябрь и ноябрь поставках смартфонов iPhone. Ряд других крупных торговых площадок также отказались от приема заказов на американскую электронику.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах ответа на «экономическую войну», которую, по его словам, развязали Соединенные Штаты. В их числе он назвал и бойкот американской электроники. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — заявил глава государства.

В частности, он упомянул смартфоны iPhone в качестве примера продукции, которая может попасть под действие бойкота. При этом он напомнил, что альтернативой смартфонам компании Apple могут быть устройства других брендов, например Samsung.

Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone и другой электроники
Политика

Поводом для конфликта Анкары и Вашингтона стала судьба американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в Турции под арестом в связи с обвинениями в причастности к попытке госпереворота и поддержке террористов. В связи с его удержанием под стражей Вашингтон объявил о санкциях в отношении глав Минюста и МВД Турции. Позднее президент США Дональд Трамп также объявил о решении вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого Анкара анонсировала зеркальные меры по отношению к Соединенным Штатам. Также были увеличены ​ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.

Разногласия в отношениях двух стран привели​ к обвалу турецкой лиры до исторического минимума. Условием прекращения санкций и нормализации отношений Вашингтон называет освобождение Брансона. Вместе с тем накануне турецкий суд отказал защите в просьбе отпустить его из-под домашнего ареста.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Apple , Турция
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