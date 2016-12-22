В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone

Заявление Эрдогана о бойкоте американской электроники привело к тому, что ретейлеры отказываются принимать новые заказы на iPhone, утверждают турецкие СМИ. Ранее Эрдоган предложил любителям продукции Apple переходить на Samsung

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После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте американской электроники крупнейшие турецкие ретейлеры прекратил прием заказов на смартфоны iPhone и другую американскую электронику. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в компаниях.

«Импорт десятков продуктов американского происхождения, в основном iPhone, отрезало как ножом», — утверждает газета. В частности, по данным Hurriyet, торговая площадка Dogubank отменила заказы на общую сумму $50 млн. Речь идет о планировавшихся на октябрь и ноябрь поставках смартфонов iPhone. Ряд других крупных торговых площадок также отказались от приема заказов на американскую электронику.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах ответа на «экономическую войну», которую, по его словам, развязали Соединенные Штаты. В их числе он назвал и бойкот американской электроники. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — заявил глава государства.

В частности, он упомянул смартфоны iPhone в качестве примера продукции, которая может попасть под действие бойкота. При этом он напомнил, что альтернативой смартфонам компании Apple могут быть устройства других брендов, например Samsung.

Поводом для конфликта Анкары и Вашингтона стала судьба американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в Турции под арестом в связи с обвинениями в причастности к попытке госпереворота и поддержке террористов. В связи с его удержанием под стражей Вашингтон объявил о санкциях в отношении глав Минюста и МВД Турции. Позднее президент США Дональд Трамп также объявил о решении вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого Анкара анонсировала зеркальные меры по отношению к Соединенным Штатам. Также были увеличены ​ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.

Разногласия в отношениях двух стран привели​ к обвалу турецкой лиры до исторического минимума. Условием прекращения санкций и нормализации отношений Вашингтон называет освобождение Брансона. Вместе с тем накануне турецкий суд отказал защите в просьбе отпустить его из-под домашнего ареста.