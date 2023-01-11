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Трейдер Trafigura продал долю в связанном с «Роснефтью» НПЗ в Индии

Международный трейдер Trafigura продал долю в индийском НПЗ Nayara Energy, крупнейшим акционером которого является «Роснефть». Летом 2022 года на фоне западных санкций Trafigura вышла из мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл»
«Роснефть» ROSN ₽346,5 -5,52% Купить
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Trafigura Group продала 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Limited, одним из крупнейших акционеров которой является «Роснефть» (владеет 49,13%), сообщила пресс-служба трейдера 11 января.

Согласно сообщению Trafigura, покупателем стала Hara Capital, входящая в группу Mareterra Group Holding со штаб-квартирой в Риме, которая преимущественно работает в Италии, Люксембурге, Франции, Испании, но постепенно расширяет свое присутствие за пределами Европы. Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

Консорциум Kesani Enterprises Company Limited, в состав которого входят Trafigura и UCP Investment Group Ильи Щербовича, в октябре 2016 года подписал договор о покупке 49,13% Essar Oil (затем был переименован в Nayara Energy Limited) у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний, принадлежащих братьям-миллиардерам Шаши и Рави Руйя. Тогда же договор о покупке аналогичной доли подписала и «Роснефть». В итоге партнеры получили около 98% компании, которой принадлежит второй по величине в Индии частный нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн т в год. Общая «стоимость приобретения» 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, сообщала пресс-служба «Роснефти». В $10,9 млрд оценили Essar Oil с НПЗ и сетью АЗС (насчитывает около 6 тыс. станций) и еще в $2 млрд — глубоководный порт в Вадинаре и сопутствующую инфраструктуру, уточняла Essar.

О соглашении было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Гоа.

Сделка была закрыта в августе 2017 года, в течение последних пяти лет акционеры Nayara Energy поддерживали нефтеперерабатывающий завод мирового класса, чтобы стабилизировать его деятельность после периода недостаточного инвестирования, отмечает пресс-служба Trafigura. Это включало привлечение международного банковского финансирования и подготовку проекта строительства завода полипропилена мощностью 450 тыс. т в год, который уже получил экологический сертификат и знаменует первый этап выхода Nayara Energy на нефтехимический рынок. Строительство этого завода стоимостью $750 млн началось в декабре 2021 года и должно быть завершено в этом году.

Летом 2022 года на фоне спецоперации России на Украине и западных санкций Trafigura покинула другой совместный проект с «Роснефтью» — «Восток Ойл». Она продала гонконгской компании Nord Axis Limited 10% «Восток Ойла», которые приобрела в конце 2020 года за €7 млрд. Тогда сумма продажи доли Trafigura также не раскрывалась. «Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила инвестиции в России и объявила о пересмотре своей пассивной неоперационной доли в 10% в «Восток Ойл» с намерением выхода», — говорилось в отчете трейдера. Он также сообщил, что прекратил торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под европейскими санкциями, а также существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов, поставляя только необходимые европейским потребителям виды топлива.

Mareterra Group как новый акционер компании привнесет свой опыт, соответствующий текущей направленности Nayara Energy и будущему росту, указывает Trafigura. За последние два года она установила инновационные насосные системы и системы зарядки для электромобилей в Италии и Франции, что помогло сократить выбросы CO2. «Nayara Energy уже реализует ряд низкоуглеродных проектов, планирует стать крупным производителем нефтехимической продукции, активно развивает сеть АЗС. В этом контексте мы поделимся нашим соответствующим опытом с Nayara Energy, чтобы укрепить как технологическое, так и экологическое лидерство компании на индийском рынке», — заявил основатель Mareterra Group Филиппо Гирелли (его слова приводятся в сообщении).

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Другой партнер Trafigura — UCP — не планирует продавать свою долю в индийской компании. «Инвестиционная группа UCP по-прежнему считает Nayara Energy перспективной инвестицией и верит в дальнейший рост компании, — заявила РБК управляющий директор по корпоративным коммуникациям Ирина Ланина. — Мы надеемся, что Mareterra Group окажет содействие Nayara Energy на следующем этапе развития, включающем реализацию проектов в области энергоперехода, выход на рынок нефтехимии и развитие передовых технологий».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Роснефть Trafigura Индия НПЗ
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