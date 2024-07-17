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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты увидели риски в идеях властей Украины по спасению энергетики

NYT: энергосистеме Украины грозит коллапс на фоне аномальной жары
Сюжет
Военная операция на Украине
План украинских властей по установке газовых турбин требует оборудования, которое сложно достать, заявил аналитик. Как пишет NYT, другие эксперты предупреждают о проблемах с канализацией на фоне отключений электричества
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На фоне проблем в сфере энергетики украинские власти изучают возможности по восстановлению генерирующих мощностей до наступления зимы, в частности установки небольших газовых турбин по всей стране, пишет The New York Times (NYT). Однако эксперты увидели риски ухудшения нынешней ситуации c учетом держащейся аномальной жарой, которая может привести к полному коллапсу. На большей части Украины установилась необычно жаркая погода, а температура достигает 40 градусов.

Соучредитель аналитического центра Ukraine Facility Platform Роман Выбрановский считает, что идея об установке газовых турбин «великолепна на бумаге, но сложна в реализации». По его словам, для их подключения к населенным пунктам потребуется оборудование, которое сложно достать. «Турбины — это не решение типа «подключи и играй», — приводит NYT комментарий Выбрановского. Эксперт отметил, что ряд недавно установленных турбин не работал.

Глава Киевского центра энергетических исследований Александр Харченко, в свою очередь, спрогнозировал отключения электроэнергии зимой с более или менее теми же частотой и продолжительностью, что и сейчас. Однако, как отмечает издание, другие эксперты предупреждали об ухудшении ситуации, в частности о возможных проблемах с канализационными сетями на этом фоне.

Правительство Украины обещало ослабления в части отключения электроэнергии в августе, когда после ремонта вернутся в эксплуатацию атомные электростанции.

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Фото:Ed Ram / Getty Images
Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления соответствующих объектов необходимо около $1 млрд. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, утверждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Для промышленных и бытовых потребителей Украины с 20 мая ввели графики почасового отключения электричества, с начала июня они распространились на отдельные районы. В госучреждениях и учебных заведениях запрещено использование кондиционеров. Исключениями стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха является частью производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина энергетика газовые турбины электричество
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