Эксперты увидели риски в идеях властей Украины по спасению энергетики

План украинских властей по установке газовых турбин требует оборудования, которое сложно достать, заявил аналитик. Как пишет NYT, другие эксперты предупреждают о проблемах с канализацией на фоне отключений электричества

Фото: Ed Ram / Getty Images

На фоне проблем в сфере энергетики украинские власти изучают возможности по восстановлению генерирующих мощностей до наступления зимы, в частности установки небольших газовых турбин по всей стране, пишет The New York Times (NYT). Однако эксперты увидели риски ухудшения нынешней ситуации c учетом держащейся аномальной жарой, которая может привести к полному коллапсу. На большей части Украины установилась необычно жаркая погода, а температура достигает 40 градусов.

Соучредитель аналитического центра Ukraine Facility Platform Роман Выбрановский считает, что идея об установке газовых турбин «великолепна на бумаге, но сложна в реализации». По его словам, для их подключения к населенным пунктам потребуется оборудование, которое сложно достать. «Турбины — это не решение типа «подключи и играй», — приводит NYT комментарий Выбрановского. Эксперт отметил, что ряд недавно установленных турбин не работал.

Глава Киевского центра энергетических исследований Александр Харченко, в свою очередь, спрогнозировал отключения электроэнергии зимой с более или менее теми же частотой и продолжительностью, что и сейчас. Однако, как отмечает издание, другие эксперты предупреждали об ухудшении ситуации, в частности о возможных проблемах с канализационными сетями на этом фоне.

Правительство Украины обещало ослабления в части отключения электроэнергии в августе, когда после ремонта вернутся в эксплуатацию атомные электростанции.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления соответствующих объектов необходимо около $1 млрд. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, утверждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Для промышленных и бытовых потребителей Украины с 20 мая ввели графики почасового отключения электричества, с начала июня они распространились на отдельные районы. В госучреждениях и учебных заведениях запрещено использование кондиционеров. Исключениями стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха является частью производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.