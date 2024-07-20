США осудили Китай за движение в «неверном направлении» из-за России

Белый дом предупредил, что готов «закрутить гайки» в отношении Китая из-за поставок России товаров двойного назначения. Две страны не раз отрицали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную помощь

Джейк Салливан (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Китай «движется в неверном направлении», поскольку остается крупным поставщиком товаров двойного назначения для России и «выходит глубоко за рамки достойного поведения».

Выступая на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) Салливан дал понять, что если Пекин не передумает и не перестанет «играть за команду России», он может столкнуться с новыми санкциями. «Мы готовы закрутить гайки, чтобы применить санкции против конкретных юридических и физических лиц, в том числе в Китае», — заявил он (цитата по South China Morning Post).

Салливан не уточнил, в чем именно будут заключаться меры, но сказал, что у администрации США есть «почти беспрецедентные» возможности в финансовой сфере, которые могут затронуть китайские банки.

США ранее не раз предупреждали Китай о последствиях поддержки российского оборонного сектора. В декабре президент Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. После этого несколько крупнейших китайских банков перестали принимать платежи от банков из России, в отношении которых действуют западные ограничения. Президент Владимир Путин во время майской поездки в Китай говорил, что проблема с расчетами в китайских финансовых организациях решаема. Российские власти считают санкции незаконными.

The Washington Post писала, что вскоре после начала военных действий на Украине Китай был готов передать России вооружение, но отказался после звонка Джо Байдена Си Цзиньпину в марте 2022 года. В Кремле говорили, что Россия не обращалась к китайской стороне с такой просьбой. Две страны не раз отвергали заявления о том, что Пекин поставляет оружие Москве. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицала предоставление военной поддержки Москве.

О том, что Китай поставляет России товары двойного назначения, заявлял и министр экономики и проблем климата Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, отмечая рост объема торговли между Москвой и Пекином в последние годы. Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на отсутствие у Евросоюза доказательств того, что Россия получает вооружение от Китая.