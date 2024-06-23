Вице-канцлер Германии призвал прекратить торговлю Китая и России

Пекин поставляет Москве товары двойного назначения, которые можно использовать на поле боя, это должно прекратиться, заявил Роберт Хабек. Товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил $240 млрд

Роберт Хабек (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Китай поставляет в Россию продукцию двойного назначения, в 2023 году товарооборот вырос более чем на 40%, и это должно прекратиться, заявил министр экономики и проблем климата Германии, вице-канцлер Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Шанхае. Его слова приводит Financial Times (FT).

«Я посмотрел на торговые показатели, и товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40% в прошлом году, — сказал он. — Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина — товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться».

Вместе с тем Хабек выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы ЕС до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами».

«Есть место для обсуждения», — сказал он. — Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».

Хабек приехал в Китай 21 июня. Он посетил Пекин, где встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и председателем Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе. Стороны обсудили энергетические и климатические проблемы, а также вопросы о правах человека, пишет FT. Запланированная встреча Хабека с премьер-министром Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяном не состоялась.





В апреле канцлер Германии Олаф Шольц встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и призвал его оказать давление на Россию для завершения конфликта на Украине.

В 2023 году Россия стала пятым по величине торговым партнером Китая, объем товарооборота достиг $240 млрд, пишет FT. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году этот показатель стал рекордным и вырос на 26,3%. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд. Президент России Владимир Путин отмечал наивысший уровень отношений с Пекином за всю историю.