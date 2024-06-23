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Экономика ,  
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Вице-канцлер Германии призвал прекратить торговлю Китая и России

Вице-канцлер Германии Хабек призвал Китай прекратить экспорт в Россию
Пекин поставляет Москве товары двойного назначения, которые можно использовать на поле боя, это должно прекратиться, заявил Роберт Хабек. Товарооборот Китая и России в 2023 году побил рекорд и составил $240 млрд
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Китай поставляет в Россию продукцию двойного назначения, в 2023 году товарооборот вырос более чем на 40%, и это должно прекратиться, заявил министр экономики и проблем климата Германии, вице-канцлер Роберт Хабек в ходе пресс-конференции в Шанхае. Его слова приводит Financial Times (FT).

«Я посмотрел на торговые показатели, и товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40% в прошлом году, — сказал он. — Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина — товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться».

Вместе с тем Хабек выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем и отметил, что тарифы ЕС до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами».

«Есть место для обсуждения», — сказал он. — Я надеюсь, что в ближайшие дни Европейская комиссия и министр торговли Китая проведут переговоры».

Хабек приехал в Китай 21 июня. Он посетил Пекин, где встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и председателем Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе. Стороны обсудили энергетические и климатические проблемы, а также вопросы о правах человека, пишет FT. Запланированная встреча Хабека с премьер-министром Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяном не состоялась.

Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд
Экономика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В апреле канцлер Германии Олаф Шольц встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и призвал его оказать давление на Россию для завершения конфликта на Украине.

В 2023 году Россия стала пятым по величине торговым партнером Китая, объем товарооборота достиг $240 млрд, пишет FT. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году этот показатель стал рекордным и вырос на 26,3%. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд. Президент России Владимир Путин отмечал наивысший уровень отношений с Пекином за всю историю.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай Германия торговля экспорт

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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