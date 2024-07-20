Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон
Томас Мэтью Крукс, который открыл стрельбу на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в Пенсильвании, за несколько часов до покушения запустил беспилотник над местом проведения мероприятия, сообщают The Wall Street Journal и NBC со ссылкой на источники.
По словам собеседников, Крукс использовал дрон с камерой от китайской компании DJI, благодаря которому, вероятно, смог спланировать покушение. WSJ пишет, что стрелок мог запускать его над площадкой — выставочным комплексом Butler Farm Show в городе Батлер — и ранее.
Газета передает, что вскоре после того, как стало известно о месте и времени проведения митинга Трампа, Крукс зарегистрировался на мероприятие и несколько дней спустя приехал в комплекс, чтобы все осмотреть. Помимо беспилотника, у молодого человека была взрывчатка, которую позже нашли в его машине, припаркованной недалеко от места происшествия, и бронежилет.
По словам источников WSJ, в последние месяцы Крукс получил несколько посылок с пометкой «опасные материалы». Он искал в интернете даты митингов Трампа, а также информацию о съезде Демократической партии в августе и действующем президенте Джо Байдене.
Нападение на митинге вызвало вопросы к Секретной службе США, в том числе к тому, как ее сотрудники взаимодействовали с местными правоохранительными органами и использовали технологии, в том числе дроны, для выявления потенциальных угроз. Несколько очевидцев рассказывали, что заметили стрелка и сообщили о нем полицейским. Поведение Крукса насторожило и самих сотрудников полиции, и эти сведения дошли до Секретной службы.
Ведомство подчиняется Министерству нацбезопасности США. Глава министерства Александро Майоркас назвал покушение на Трампа провалом в сфере безопасности, но отказался возлагать вину на кого-либо. Руководитель Секретной службы Кимберли Читл заявила, что вся ответственность за произошедшее лежит на ней. При этом Трамп, которого ранили в правое ухо, назвал работу службы «фантастической».
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