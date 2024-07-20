 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон

Сюжет
Выборы президента США
За несколько часов до стрельбы на митинге Трампа Томас Мэтью Крукс запускал над площадкой дрон с камерой, что помогло ему спланировать покушение
Фото: Aaron Josefczyk / Reuters
Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Томас Мэтью Крукс, который открыл стрельбу на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в Пенсильвании, за несколько часов до покушения запустил беспилотник над местом проведения мероприятия, сообщают The Wall Street Journal и NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Крукс использовал дрон с камерой от китайской компании DJI, благодаря которому, вероятно, смог спланировать покушение. WSJ пишет, что стрелок мог запускать его над площадкой — выставочным комплексом Butler Farm Show в городе Батлер — и ранее.

Газета передает, что вскоре после того, как стало известно о месте и времени проведения митинга Трампа, Крукс зарегистрировался на мероприятие и несколько дней спустя приехал в комплекс, чтобы все осмотреть. Помимо беспилотника, у молодого человека была взрывчатка, которую позже нашли в его машине, припаркованной недалеко от места происшествия, и бронежилет.

Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam
Политика
Томас Мэтью Крукс

По словам источников WSJ, в последние месяцы Крукс получил несколько посылок с пометкой «опасные материалы». Он искал в интернете даты митингов Трампа, а также информацию о съезде Демократической партии в августе и действующем президенте Джо Байдене.

Нападение на митинге вызвало вопросы к Секретной службе США, в том числе к тому, как ее сотрудники взаимодействовали с местными правоохранительными органами и использовали технологии, в том числе дроны, для выявления потенциальных угроз. Несколько очевидцев рассказывали, что заметили стрелка и сообщили о нем полицейским. Поведение Крукса насторожило и самих сотрудников полиции, и эти сведения дошли до Секретной службы.

Ведомство подчиняется Министерству нацбезопасности США. Глава министерства Александро Майоркас назвал покушение на Трампа провалом в сфере безопасности, но отказался возлагать вину на кого-либо. Руководитель Секретной службы Кимберли Читл заявила, что вся ответственность за произошедшее лежит на ней. При этом Трамп, которого ранили в правое ухо, назвал работу службы «фантастической».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп покушение дрон США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Покушение на Трампа вызвало всплеск левых теорий заговора в США
Политика
Politico узнала, что разведка США видит риски новых покушений на Трампа
Политика
Трамп проведет первый после покушения митинг 20 июля в Мичигане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Reuters узнал о провале плана США по выпуску ракет для Patriot в Японии Политика, 07:57
Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон Политика, 07:44
Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков в Афганистане Общество, 07:26
На северо-западе Китая 11 человек погибли при обрушении моста Общество, 07:04
Один из главных спонсоров демократов отказал в поддержке кампании Байдена Политика, 06:48
В Далласе загорелась Первая баптистская церковь Общество, 06:38
Фигурант дела Иванова попросил отпустить его из СИЗО в связи со здоровьем Политика, 06:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
За ночь над Ростовской областью уничтожили 26 беспилотников Политика, 06:03
Кабмин повысил пошлины на часть сладкого из недружественных стран до 35% Бизнес, 05:39
В Алуште полностью восстановили электроснабжение Общество, 05:39
Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты Политика, 05:25
Зеленский запланировал встретиться с Трампом Политика, 04:59
Лукашенко призвал привлечь «политзаключенных» к уборке после урагана Политика, 04:46
Подозреваемого в убийстве участника военной операции в Армавире задержали Политика, 04:30