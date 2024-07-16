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Глава Секретной службы взяла на себя ответственность за стрельбу в Трампа

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Выборы президента США
Кимберли Читл назвала себя полностью ответственной за то, что стрелку удалось так близко подобраться к Трампу и несколько раз выстрелить в него, но уйти в отставку отказалась. Республиканцы остро критикуют метод работы охраны
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Вся ответственность за попытку покушения на экс-президента Дональда Трампа лежит на главе Секретной службы Кимберли Читл. Об этом заявила сама Читл в интервью ABC.

«Я — директор Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу», — пояснила она и отказалась уйти в отставку.

Читл также прокомментировала сведения, что агенты Секретной службы заметили стрелка и были предупреждены зрителями. Как она пояснила, у сотрудников ведомства было очень мало времени, чтобы отреагировать: обнаружить, идентифицировать и в конечном счете нейтрализовать нападавшего, что усложнило задачу.

С ее слов, охраной здания, на котором разместился стрелок, занималась местная полиция. Но полицейские находились внутри, а нападавший был на крыше постройки, пояснила Читл.

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Нападение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, погиб один зритель, еще двое человек получили ранения. Это первый случай нападения на американского лидера с 1981 года, когда был атакован президент Рональд Рейган.

Несколько очевидцев рассказывали, что заметили стрелка и сообщили о нем полиции, но те не успели отреагировать. Полицейские не могли увидеть снайпера из-за выступов на крыше, за которыми тот спрятался. Недоумение выразили и бывшие спецагенты ФБР, отметив: стрелок занял позицию в 120-150 м от сцены с Трампом, это была ближайшая крыша к выступавшему политику, и отсутствие охраны на ней подвергает в шок. В то же время, один из снайперов объяснил, что Секретная служба не может просто застрелить появившегося на крыше человека — сначала требуется убедиться, что он вооружен.

Здание, с крыши которого была открыта стрельба, должна была прикрыть одна из контрснайперских групп, рассказывал источник CNN.

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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Секретная служба подчиняется Министерству нацбезопасности США. Глава министерства Александро Майоркас назвал покушение на Трампа «провалом» в сфере безопасности, но отказался возлагать вину на кого-либо.

Лидеры республиканской партии раскритиковали работу Секретной службы. «Где были беспилотники? Вы бы, очевидно, увидели кого-то на крыше», — задался вопросом спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон. В партии начали собственной расследование произошедшего.

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14 июня 1946 года
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