Тимуру Иванову продлили арест
Басманный суд Москвы продлил в четверг арест фигуранту дела о взяточничестве, замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Содержание под стражей Иванова продлено на 3 месяца, до 23 сентября 2024 года.
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