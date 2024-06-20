Тимуру Иванову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил в четверг арест фигуранту дела о взяточничестве, замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Содержание под стражей Иванова продлено на 3 месяца, до 23 сентября 2024 года.

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