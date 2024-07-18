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Выборы президента США ,  
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ABC узнал о призыве лидера демократов сената к Байдену сняться с выборов

ABC: лидер демократов в сенате Шумер призвал Байдена сняться с выборов
Сюжет
Выборы президента США
По данным канала, Шумер заявил Байдену, что для него самого, партии и страны будет лучше, если он выйдет из предвыборной гонки. Байден допускал это в случае выявления проблем со здоровьем

Лидер демократического больнинства в сенате (верхняя палата парламента) американского конгресса Чак Шумер на встрече призвал действующего президента страны Джо Байдена выйти из президентской гонки, передает ABC со ссылкой на источники.

По данным канала, Шумер лично заявил Байдену, что для него самого, партии и страны будет лучше, если он выйдет из предвыборной гонки.

Байден назвал условие выхода из президентской гонки
Политика
Джо Байден

Ранее канал сообщил, что Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей (нижняя палата парламента) Хаким Джеффрис призывали партию отложить выдвижение кандидатуры Байдена. Это должно произойти на партийном съезде, который пройдет в Чикаго в конце августа. Однако Национальный комитет Демократической партии США запланировал досрочное голосование по выдвижению Байдена в качестве кандидата на период с 29 июля по 5 августа, писал Axios со ссылкой на источники.

По данным источников ABC, 13 июля у Байдена состоялся «напряженный» разговор по аудиосвязи с группой из 100 умеренных и прогрессивно настроенных демократов из числа членов палаты представителей.

В ходе беседы основное внимание было уделено беспокойству однопартийцев относительно способности Байдена победить на выборах, пишет канал.

Один из демократов, участвовавших в разговоре, сказал ABC News, что Байден не был готов к вопросам, не отвечал на часть из них или давал «бессвязные ответы», а также преуменьшал опасения.

Кроме того, передает ABC, во время этого разговора произошел конфликт между Байденом и представителем Демократической партии от Колорадо Джейсоном Кроу. Конгрессмен рассуждал, не представляет ли возраст Байдена «угрозу национальной безопасности» США.

Байден в ответ указал на предпринятые усилия для укрепления НАТО, создание партнерства AUKUS (США, Великобритания и Австралия) в 2021 году.

«В мире царит хаос, и я пытаюсь навести в нем порядок. И еще раз, найдите мне мирового лидера, который был бы нашим союзником и не считал бы меня самым уважаемым человеком, которого они когда-либо встречали», — привел слова Байдена один из собеседников ABC.

Дискуссии о выдвижении Байдена усилились после дебатов между ним и его предшественником, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После них две трети (67%) зрителей CNN присудили победу Трампу. Некоторые однопартийцы и общественные деятели после этого призвали действующего главу государства прекратить участие в предвыборной гонке, в партии начались дискуссии о замене кандидата. Сам Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты. При этом он допустил выход из предвыборной гонки в случае, если у него выявят проблемы со здоровьем.

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