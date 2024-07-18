CNN узнал о споре Пелоси с Байденом из-за риска «разгрома» в конгрессе

Пелоси позвонила Байдену и попросила того сняться с выборов, апеллируя результатами опросов, которые пророчат поражение как самому Байдену, так и демократам в палате представителей, выяснил CNN

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бывший спикер палаты представителей (нижняя палата конгресса США) и лидер фракции меньшинства Нэнси Пелоси в недавнем приватном разговоре с президентом Джо Байденом заявила ему, что из-за отказа выходить из президентской гонки тот может «уничтожить» шансы демократов на ноябрьских выборах в палату представителей, рассказали четыре источника CNN.

По словам собеседников канала, Байден в ответ заявил, что видел опросы, в которых его явно опережает республиканец Дональд Трамп, однако выразил уверенность в своей победе. Во время разговора Пелоси попросила советника президента Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить результаты опросов, рассказал один из источников телеканала.

Официально о разговоре Пелоси с Байденом не сообщалось. Представитель Белого дома в комментарии CNN заявил лишь, что Байден «планирует победить и рассчитывает на сотрудничество с демократами конгресса». Представитель Пелоси также не подтвердил, имел ли место этот разговор.

Дискуссии о выдвижении Байдена усилились после дебатов между ним Дональдом Трампом. После них две трети (67%) зрителей CNN присудили победу Трампу. Некоторые однопартийцы и общественные деятели после этого призвали действующего главу государства прекратить участие в предвыборной гонке. Сам Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты. При этом он допустил выход из предвыборной гонки в случае, если у него выявят проблемы со здоровьем. Накануне стало известно, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус.

ABC также накануне сообщил, что лидер демократического большинства в сенате (верхняя палата парламента) американского конгресса Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис призывали партию отложить выдвижение кандидатуры Байдена. Это должно произойти на партийном съезде, который пройдет в Чикаго в конце августа. Однако Национальный комитет Демократической партии США запланировал досрочное голосование по выдвижению Байдена в качестве кандидата на период с 29 июля по 5 августа, писал Axios со ссылкой на источники.