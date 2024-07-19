Newsmax сообщил, что Байден оставит выбор кандидата съезду демократов

Байден все больше склоняется к выходу из гонки, сообщили американские издания. Как уточнили источники Newsmax, он не станет поддерживать Харрис, а позволит выбрать ему замену съезду партии

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Американский президент Джо Байден в выходные откажется от участия в выборах, но не поддержит вице-президента Камалу Харрис, оставив выбор за съездом Демократической партии, сообщил журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники.

«Они надеются, что он поддержит открытый процесс, в ходе которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго, чтобы выбрать кандидата», — сказал он.

Среди четырех кандидатов на должность вице-президента при Харрис — губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, уточнил Гальперин. По его мнению, получить номинацию от демократов на пост президента кроме Харрис могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

Гальперин прежде работал на высоких должностях в Time, ABC News, NBC News, Bloomberg, MSNBC и Showtime, специализируясь на президентских выборах и политике. В 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах его уволили. Журналист принес извинения за «агрессивное и грубое» поведение по отношению к женщинам и заверил, что с того времени изменился; его следующим местом работы стал Newsmax — консервативно правый телеканал, поддерживающий республиканца Дональда Трампа.

Как выяснил CNN, к давлению на Байдена с целью уговорить его на выход из гонки присоединилась бывший спикер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси — эту часть конгресса сейчас контролируют республиканцы. Она предупредила президента, что его поражение на выборах может утянуть за собой и демократов, не позволив вернуть контроль над палатой представителей.

Байден может отказаться от гонки уже в эти выходные, рассказывали собеседники Axios. По данным New York Times и Reuters, он стал все больше соглашаться, что действительно может не победить Трампа. Он попросил провести опрос, чтобы выяснить: как Харрис будет воспринята американцами, если вступит в гонку, сообщили источники ABC.