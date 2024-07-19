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Выборы президента США ,  
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NBC сообщила о готовности семьи Байдена обсуждать его отказ от кампании

Сюжет
Выборы президента США
Ближайшее окружение Байдена обсуждает его выход из предвыборной гонки. Но штаб действующего президента заявляет, что именно он сможет переиграть Дональда Трампа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Семья Джо Байдена обсуждала возможный отказ действующего президента США от дальнейшего участия в предвыборной гонке, сообщает NBC News со ссылкой на двух собеседников.

По данным телеканала, речь шла о том, захочет ли сам Байден покинуть предвыборную кампанию, учитывая состояние его здоровья и возможное поражение на выборах. Помимо этого, вопрос заключается в том, есть ли четкий план смены основного кандидата от Республиканской партии, учитывая недавние заявления президента, что лично он готов к победе на выборах.

Официально окружение Байдена отрицает слухи о его возможном отказе. Так, официальный представитель Белого дома Эндрю Байтс заявил, что все те, кто делают подобные заявления, не имеют права говорить от имени семьи президента.

Руководитель предвыборной кампании Байдена Джен О Мэйли Диллон в утреннем эфире на телеканале MSNBC в пятницу, 19 июля, заявила, что именно действующий президент сможет противостоять Дональду Трампу — кандидату от Республиканской партии. По ее словам, Трамп постоянно говорит о проблемах, с которыми сталкиваются США, но не предлагает путей их решения. «Именно Трамп разрушил нашу экономику и нанес удар по среднему классу. А теперь он рассчитывает стать президентом, предлагая более радикальные меры. Байден же выступает за Америку, в которой будут защищать демократию, где мы будем защищать наши права и свободы», — сказала она.

Смогут ли болезнь и однопартийцы заставить Байдена сняться с выборов
Политика
Джо Байден

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Как сообщал NBC, с просьбой сняться с выборов, пусть и в частных беседах, к нему обращаются значимые фигуры — экс-президент Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ситуацию усугубил и положительный тест на COVID-19, который Байден сделал 17 июля.

Издание Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии сообщало, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки и что это может произойти даже в ближайшие выходные. По информации издания, в его победу не верит ближайшее окружение, а выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. «У него есть выбор: остаться в истории героем или не ожидать, что когда-нибудь появится президентская библиотека Байдена», — считает близкий друг американского лидера.

Имя кандидата от Демократической партии должно быть официально названо на партийном съезде, который запланирован в Чикаго 19–22 августа. Однако 7 августа в Огайо истекает срок подачи документов для включения в бюллетени для голосования в этом штате. Губернатор Огайо Ричард Дейван подписал закон, который продлевает этот период до начала сентября, — который, правда, вступит в силу лишь 1 сентября.

Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября.

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