В Киеве допустили «российский след» в убийстве Фарион

Следователи допускают наличие «российского следа» в убийстве Фарион, сказал Клименко. По его словам, рассматриваются две версии, в полиции Украины не исключают, что убийство носит заказной характер

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Следователи допускают «российский след» в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Его слова приводит «Суспiльне».

Министр также сообщил, что на месте стрельбы в экс-депутата обнаружили гильзу. Других деталей он не привел.

К расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области, сообщил Клименко на брифинге. Он рассказал, что по делу назначена баллистическая экспертиза, также анализируются видео с камер наблюдения.

Следствие рассматривает две версии убийства Фарион, сообщил Клименко. По первой убийство было совершено из личной неприязни, по второй поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускают, что убийство может носить заказной характер, сказал министр.

Фарион умерла в ночь на 20 июля после покушения во Львове. Ей было 60 лет. По данным «Эспрессо», экс-народному депутату выстрелили в висок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ранение, полученное Фарион, было несовместимо с жизнью, спасти ее не удалось.

После стрельбы в Фарион на Украине завели дело о покушении на убийство, после смерти нардепа статью переквалифицировали в «умышленное убийство». Часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, на момент смерти Фарион его продолжали разыскивать.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».