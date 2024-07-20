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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России

Салливан: США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден, по словам Салливана, полагает, что «обстоятельства изменились», однако пока не изменил позицию насчет дальности ударов. Кремль называет требования Киева об их глубине провокацией и предупреждает об опасных последствиях
Фото: Yuri Gripas / POOL / EPA / ТАСС
Фото: Yuri Gripas / POOL / EPA / ТАСС

США могут пересмотреть позицию относительно допустимости нанесения ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России американским оружием. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности, трансляцию его выступления ведет Reuters.

«Я не могу дать вам точного ответа на этот вопрос, но могу сказать, что нынешняя позиция нашего президента заключается в том, что обстоятельства изменились», — ответил Салливан на вопрос, может ли глубина ударов по России американским оружием значительно увеличиться в перспективе.

По словам Салливана, Россия «начала новое наступление через границу в направлении Харькова, и здравый смысл диктовал, чтобы Украина могла бить по этому наступлению».

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Однако президент США Джо Байден пока не изменил позицию по этому вопросу, подчеркнул Салливан.

США в конце мая разрешили Киеву использовать полученное американское оружие против целей на территории России на фоне продвижения ее войск в Харьковской области. Удары можно наносить не дальше 100 км от границы, поэтому разрешение не распространяется на ключевые российские аэродромы, выяснила Washington Post. В Госдепартаменте заявили, что позволят ВСУ бить дальше, если Россия «попытается расширить этот фронт».

В середине июля глава аппарата украинского президента Андрей Ермак заявил о близости союзников Киева к тому, чтобы позволить наносить удары вглубь территории России.

Спустя несколько дней президент Украины Владимир Зеленский сказал, что постоянное давление Киева на партнеров для разрешения на такие удары, возможно, начинает давать плоды. По его словам, Украина начала получать «некоторые позитивные сигналы» об использовании средств дальнего радиуса действия.

Российские власти резко критиковали смягчение ограничений и предупреждали об опасных последствиях такого шага. Требование Киева позволить бить вглубь России является провокацией, заявили в Кремле. Москва осуждает поставки оружия на Украину странами Запада.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белый дом США ВСУ Украина Джейк Салливан
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