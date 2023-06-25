Связанная с лидером «Новых людей» фирма заинтересовалась «Яндексом»

В числе возможных претендентов на долю в «Яндексе» — компания, связанная с политиком Алексеем Нечаевым, узнал РБК. Но иностранные директора «Яндекса» не готовы поддержать сделку с санкционным лицом, а сама она — под вопросом

Алексей Нечаев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Если обсуждающийся раздел «Яндекса» состоится, то в пул инвесторов, заинтересованных в приобретении долей в капитале российского бизнеса интернет-компании, могут войти основатель НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, владелец Kismet Capital Group Иван Таврин, а также структура, связанная с семьей депутата Госдумы и руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.

Обсуждение возможного участия этих бизнесменов и их структур в сделке подтверждает источник РБК на финансовом рынке и инвестор, знакомый с консультациями по возможной продаже российского бизнеса «Яндекса».

По словам одного из источников, также рассматривается возможность участия в этой сделке негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».

В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи».

Алексей Нечаев и пресс-служба «Новых людей» отказались от комментариев. Как депутат Госдумы, он находится под санкциями, в частности, со стороны ЕС и США. Ранее Нечаев передал свой основной актив — косметическую компанию Faberlic — в доверительное управление бренд-директору Наталье Бинат. В 2021 году он стал самым богатым среди глав фракций Госдумы, заработав около 2,4 млрд руб. У Нечаева есть опыт инвестиций в интернет-медиа: в 2021 году его инвестиционный фонд «Эскадра-Капитал» купил 100% издания Sports.ru.

РБК направил запрос Алекперову через пресс-службу ЛУКОЙЛа, в Kismet и Газфонд. Источник РБК в окружении Таврина сказал, что «весь рынок инвесторов так или иначе общается и консультируется по «Яндексу» последние полгода, но никаких переговоров Kismet не ведет».

Сейчас российский «Яндекс» на 100% принадлежит нидерландской Yandex N.V., капитал которой, в свою очередь, разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. Cреди владельцев миноритарных пакетов — западные инвестфонды. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, менеджеры и сотрудники компании (6,6%). Прошлым летом по решению Воложа его траст передал право голоса независимым членам совета директоров компании: он голосует акциями только согласно их рекомендациям. Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» компании (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках и временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России, требует согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран).

Менеджмент и консультанты Yandex N.V. уже больше года обсуждают различные варианты реорганизации компании. Предполагается, что у голландской Yandex N.V., контроль над которой планирует сохранить семейный траст Аркадия Воложа, останутся лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного проекта и проекта разметки данных.

Российский «Яндекс», в свою очередь, может привлечь новых инвесторов, продав 50% плюс одна акция. В начале марта этого года источники РБК сообщали, что менеджеры «Яндекса» сформировали предварительный список тех, с кем готовы были начать переговоры о вхождении в капитал компании, исходя из оценки 50% плюс одна акция на уровне около $3,8 млрд. Изначально в этот перечень были включены 20 бизнесменов. Помимо Алекперова в списке, например, числились миллиардер Алексей Мордашов, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, сенатор, бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и др.

В середине мая Bloomberg со ссылкой на собственные источники писал, что Yandex N.V. получил предложение от Потанина и Алекперова на покупку не менее 51% «Яндекса». Следом издание The Bell (признано в России иностранным агентом) сообщило, что президент России Владимир Путин согласовал сделку по продаже российской части «Яндекса» Потанину, Мордашову, Алекперову и банку ВТБ, а глава последнего Андрей Костин подтверждал интерес к покупке доли в составе «большого» консорциума инвесторов.

Но в середине июня Костин заявил, что считает несправедливым обсуждение сделки по рыночной цене. «Почему американские инвесторы должны получить все, когда российские инвесторы [на Западе] не могут получить ничего?» — отмечал он. Тогда же Андрей Костин предложил «торпедировать» сделку и передать «Яндекс» под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum.

Предложенный Андреем Костиным вариант проведения сделки в «Яндексе» не комментировали. Источник РБК говорит, что передача компании под внешнее управление с последующей продажей заинтересованным инвесторам «абсолютно не исключается».

Ранее в «Яндексе» заявляли, что получили предложения от потенциальных инвесторов на покупку экономических долей в компании и их рассмотрел совет директоров, но окончательное решение по сделке пока не принято. При этом в компании подчеркивали, что экономические инвесторы не будут иметь контроля в «Яндексе» и что компания будет проверять заявки от покупателей на соответствие санкционным ограничениям. Источник, близкий к компании, говорит, что члены совета директоров «Яндекса», представляющие интересы западных миноритариев, не готовы проголосовать за сделку с инвесторами из санкционных списков.