Адвокат сообщил о новом уголовном деле против Навального

Против Навального решили возбудить новое уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии, сообщил Кобзев. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы

Алексей Навальный (на экране) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Администрация исправительной колонии (ИК), в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что против него будет возбуждено новое уголовное дело о дезорганизации ИК. Об этом в Twitter сообщил адвокат Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, накануне, когда Навального заводили в камеру, он увидел, что там находится «постоянный сосед бомж» с проблемами личной гигиены.

Навальный отказался заходить в камеру, назвав происходящее провокацией. Он потребовал, чтобы его переселили в другую камеру, и попытался силой вывести сокамерника из камеры.

По словам адвоката, после этого Навального «силой затолкали в камеру, ударили». Навальный в итоге «был блокирован группой реагирования колонии», ему объявили, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК России (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Владимирской области.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Изначально он отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

В октябре против Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. А в феврале ему ужесточили режим заключения, отправив на полгода в помещение камерного типа (ПКТ). Свидания при этом режиме запрещены. С момента заключения Навального 12 раз помещали в штрафной изолятор.