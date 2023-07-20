В Белгородской области похоронили погибших на Крымском мосту супругов

Поврежденный участок Крымского моста (Фото: Национальный антитеррористический комитет России)

В Белгородской области похоронили Алексея и Наталью Кулик, которые погибли после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает «АиФ Белгород». Похороны прошли на хуторе Подольхи в Новооскольском округе.

На похоронах собрались более ста человек — соседи, коллеги и родственники погибших.

Во время взрыва на мосту выжила дочь погибших — подростка госпитализировали сначала в районную, потом в краевую краснодарскую, а после — в московскую больницу. Дорогу пациентка перенесла хорошо, она в стабильном состоянии, говорил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Алексей и Наталья Кулик погибли после взрыва на Крымском мосту — их легковой автомобиль ехал в тот момент, когда под мостом взорвались два украинских надводных беспилотника. Машина врезалась в пролет моста, который взрывом выбросило наверх. Взрывом были повреждены два автомобильных пролета.

По мосту на сутки было приостановлено автомобильное движение. Через день его запустили в реверсивном движении по одной полосе. Предварительная стоимость ремонта моста оценивается в 1,3 млрд руб., работы должны закончиться осенью 2023 года.