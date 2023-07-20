Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевели в детскую больницу в Москве

Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку перевезли в Москву

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Девочку из Белгородской области, пострадавшую при взрыве на Крымском мосту, перевезли в Москву для продолжения лечения и реабилитации в Российской детской клинической больнице, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно», — добавил он.

До этого пострадавшую лечили в Темрюкской центральной районной больнице, а затем — в Детской краевой больнице в Краснодаре. У нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Родители 14-летней девочки погибли при взрыве. Семья в момент теракта находилась в автомобиле на Крымском мосту, машина врезалась в конструкции.

Взрыв произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Был поврежден один пролет автомобильной части моста.