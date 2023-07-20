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Теракт на Крымском мосту ,  
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Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку перевезли в Москву

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевели в детскую больницу в Москве
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Девочку из Белгородской области, пострадавшую при взрыве на Крымском мосту, перевезли в Москву для продолжения лечения и реабилитации в Российской детской клинической больнице, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно», — добавил он.

До этого пострадавшую лечили в Темрюкской центральной районной больнице, а затем — в Детской краевой больнице в Краснодаре. У нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Родители 14-летней девочки погибли при взрыве. Семья в момент теракта находилась в автомобиле на Крымском мосту, машина врезалась в конструкции.

Взрыв произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Был поврежден один пролет автомобильной части моста.

Теги
Крымский мост взрыв теракт больницы
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