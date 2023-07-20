Глава МИД Венгрии потребовал от Киева отчета о потраченных средствах

Венгрия ждет отчета о потраченных Украиной средствах, заявил глава венгерского МИДа. Будапешт намерен противостоять давлению ЕС по вопросу создания фонда, из которого будут выплачивать компенсации странам, помогающим Киеву

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Венгрия не намерена поставлять военную технику Украине даже под давлением Брюсселя и ждет от Киева отчета о потраченных €10 млн, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, Брюссель намерен выделить еще €20 млрд на поставку оружия Украине и на заседании министров иностранных дел в Брюсселе на страну будет оказано «серьезное давление» по этому вопросу. «Позиция Венгрии остается ясной: ждем отчета о более €10 млн, выделенных Украине», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной и России). Он не уточнил, о каком именно транше идет речь.

Сколько денег Евросоюз потратил на Украину Согласно данным на сайте Европейской комиссии, в 2022 году ЕС передал Украине €7,2 млрд в виде макрофинансовой поддержки (в это понятие включены прямые займы и субсидии, которые выделяют Центробанку страны, регулятор обычно использует их для стабилизации финансовой системы), а также €620 млн в виде прямой бюджетной поддержки. Из них €500 млн были собраны во время глобальной кампании по сбору средств Stand Up for Ukraine и предназначены, чтобы удовлетворить потребности Украины в восстановлении жилищной и сельскохозяйственной инфраструктуры. В 2023 году ЕС выделил Киеву беспрецедентный пакет поддержки — до €18 млрд в виде «исключительно льготных» кредитов, из которых €9 млрд Украина уже получила. Если считать и другие формы помощи Украине — гуманитарную, экстренную, военную продержку, то ее размер с начала спецоперации России возрастает до €53 млрд. Из них €37,8 предназначены на «поддержку экономической, социальной и финансовой устойчивости Украины». Именно по этой категории проходит финансирование в размере €18 млрд «исключительно льготных» кредитов, упомянутых выше. Еще порядка €12 млрд в виде военной помощи выделено в рамках европейского инструмента поддержания мира и непосредственно государствами — членами Европейского союза.

Это не первый раз, когда Будапешт выступает против помощи Украине. У Венгрии есть встречные требования к Киеву и ЕС. В начале июля Сийярто говорил, что она намерена блокировать дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину Евросоюзом, до тех пор пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных «спонсоров войны», так как этот банк попал в список «по ложным и смехотворным причинам».

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в перечень международных «спонсоров войны» в мае. Поводом послужила позиция руководства последнего: банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР», сочли власти. Венгерская сторона отвергает претензии. В OTP Bank называли решение украинских властей ошибочным и заявляли, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

Накануне о том, что ЕС планирует создать специальный фонд, откуда в течение следующих четырех лет будут финансироваться вооруженные силы Украины, писала Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. Сумма, которой он будет распоряжаться, — до €20 млрд. Средства из этого фонда не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут предназначены для компенсаций расходов стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также на обучение ее солдат. Издание отмечает, что такая сумма станет «серьезным обязательством для ЕС», поскольку за последний с лишним год союз и так выделил на аналогичные цели €4 млрд.

Кремль неоднократно указывал, что спецоперация, начатая против «киевского режима», из-за поддержки западных стран фактически превратилась в «войну между Москвой и коллективным Западом». В конце мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». Несмотря на это, Москва должна делать то, что соответствует ее интересам, так как цели военной операции на Украине, заявленные президентов, не менялись и будут достигнуты, подчеркивал он.