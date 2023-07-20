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Австралия ввела новые санкции против России и Белоруссии

Австралия ввела санкции против 35 российских фирм и 10 физлиц из России и Белоруссии
Под санкции Австралии попали 35 предприятий и десять физлиц, в том числе Белоусов, Чернышенко, Москалькова, Турчак, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Лепин и сам холдинг, а также четыре белорусских военных командира
Пенни Вонг
Пенни Вонг (Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters)

Австралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц, сообщила глава МИДа страны Пенни Вонг.

«Сегодня Австралия и наши международные партнеры ввели адресные санкции в отношении 45 юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России», — написала она в Twitter.

На сайте главы австралийского МИДа уточняется, что под санкции попали 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десять физлиц, в том числе «высокопоставленный военный персонал в Белоруссии».

Среди попавших под ограничения — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, детский омбудсмен Татьяна Москалькова и секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. В это число также попали гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов. Сам холдинг также вошел в санкционный список (концерн «Калашников» находится в перечне с 24 февраля).

РБК направил запрос в МИД России. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

Из белорусских граждан под санкциями оказались:

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  • первый заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Владимир Шадура;
  • командир 61-й истребительной авиационной базы (аэродром Барановичи) полковник Юрий Пыжик;
  • командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в городе Лида Александр Кривец;
  • командир военной части 65 408 (аэродром Лунинец) Александр Лозицкий.

Австралия ввела ограничения против российских компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование армии или занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, а также против оборонных предприятий. Кроме «Вертолетов России» под санкции попал, в частности, Мытищинский машиностроительный завод.

После начала военной операции на Украине Австралия осудила действия Москвы и начала вводить против нее санкции, в то же время оказывая военную помощь Киеву. По оценкам австралийских властей, под ограничениями находятся уже свыше 1,1 тыс. человек и организаций, среди них — главы российских министерств, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, философ Александр Дугин и другие политические и общественные деятели и бизнесмены, поддержавшие военную операцию.

Кроме того, в прошлом декабре Канберра присоединилась к потолку цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, установленному странами G7 и Евросоюзом.

Российские власти считают западные санкции нелегитимными, а также осуждают страны, поставляющие вооружение Украине.

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