Австралия запретила России строить посольство близ парламента

Россия за 12 лет так и не смогла построить новое здание посольства в Австралии, власти расторгнут договор аренды из-за риска шпионажа и из-за истечения допустимого срока работ. Москва называла эту инициативу крайне нежелательной

Здание парламента Австралии (Фото: Matt King / Getty Images)

Парламент Австралии принял закон, который отменил предоставление России в аренду участка для строительства посольства в целях безопасности, пишет Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Территория примыкала к зданию парламента, депутаты сочли, что такая близость влечет риски шпионажа. Правительство внесло законопроект утром в четверг, 15 июня, его поддержала оппозиция, парламентарии одобрили проект за час. Как отмечает ABC, он получил одобрение каждой палаты парламента «за считаные минуты».

«Эти действия абсолютно необходимы для защиты интересов национальной безопасности Австралии — то, от чего этот парламент и наше правительство никогда не будут уклоняться», — заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил в парламенте. Она отметила, что закон не помешает работе действующего посольства России.

РБК направил запрос в посольство России в Австралии.

Закон для вступления в силу должен утвердить генерал-губернатор Дэвид Херли. Генерал-губернатор — это церемониальная должность, чиновник на этой позиции формально представляет в Австралии британского короля Карла III.

Договор аренды на 99 лет был заключен в 2008-м, возможность строительства нового посольского комплекса на этом участке Россия получила 12 лет назад — в 2011-м, но проект долгое время откладывался.

Прошлым летом власти австралийской столицы Канберры обвинили Москву, что та не построила здание в оговоренный трехлетний срок, и решили применить подход «используй или потеряешь» из-за «ограниченного количества мест, доступных в настоящее время для дипломатических целей» в городе. Власти города отметили, что незавершенное строительство портит «эстетику, важность и достоинство» центра города, а также отвергли связь с действиями России на Украине: «[Это] самостоятельный вопрос, возникший в результате нарушения условий аренды».

При этом источник ABC в австралийском правительстве отметил, что прямой связи желания Канберры расторгнуть договор аренды с вооруженным конфликтом на Украине нет, но запас доброй воли по отношению к Москве из-за ситуации был исчерпан.

Москва в 2018-м настаивала, что строительству мешают санкции, введенные Австралией после присоединения к России Крыма. Тогда проект оценивали в $8,2 млн, он включал в себя жилые кварталы и большой бассейн. В прошлом году желание Канберры расторгнуть договор в российском посольстве назвали «беспрецедентным и крайне нежелательным шагом». Там заверили, что строительство к тому моменту возобновилось, «перспективы довольно ясны». Посольство России в мае выиграла дело в Федеральном суде, который постановил не расторгать договор аренды.

В ноябре 2022 года в австралийском МИДе выразили беспокойство деятельностью дипломатических представительств России из-за предположительных «разведывательных операций» и попыток сеять раскол внутри русскоязычной диаспоры по вопросу Украины.