Глава Крыма Аксенов доложил Путину о детонации части снарядов после пожара на полигоне

Аксенов доложил Путину о взрыве части снарядов после пожара на полигоне

После пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма сдетонировала часть боеприпасов, доложил глава полуострова Сергей Аксенов президенту Владимиру Путину на совещании главы государства с членами правительства.

Путин в начале совещания спросил Аксенова о ситуации на крымском полигоне.

«Около четырех утра было возгорание на военном полигоне в Кировском районе Республики Крым. Соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на полигоне», — доложил глава Крыма.

По его словам, он выехал на место происшествия для оценки ситуации, был создан оперативный штаб. После этого было решено эвакуировать около 2,2 тыс. человек из четырех населенных пунктов, проживающих в радиусе пяти километров от полигона.

Аксенов заверил, что ситуация находится под контролем. "Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — добавил он.

Путин в свою очередь заявил, что с причинами пожара на полигоне «надо будет еще разобраться», и попросил оказать помощь жителям «по максимуму».

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