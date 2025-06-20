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Война Израиля и Ирана ,  
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Россия потребовала от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран

Небензя: Россия требует от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Россия считает израильские атаки на мирные объекты в Иране недопустимыми и незаконными и требует прекратить их, заявил Небензя. Обмены ударами Израиля и Ирана продолжаются восьмой день
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Россия решительно осуждает атаку Израиля на Иран, поскольку она подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе», заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации.

«Россия считает продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране совершенно недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права. Требуем от Западного Иерусалима немедленно прекратить налеты и атаки на Иран, прежде всего на ядерные объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ», — сказал Небензя.

Небензя подчеркнул, что ответственность за новый виток эскалации на Ближнем Востоке лежит не только на Израиле, но и на его ближайших союзниках. «Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ», — сказал он.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

По словам российского постпреда при ООН, искусственно созданная западными странами напряженность на международных площадках лишь подстегнула Израиль к «радикальным шагам».

Совбез ООН обязан дать однозначную правовую и политическую оценку действиям Израиля и призвать к отказу от практики односторонних военных шагов, указал Небензя. Силовое решение по иранской ядерной программе не может быть ни легитимным, ни жизнеспособным, добавил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» (или «Восстающий лев»), связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран обвинения отверг. Израильские военные нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных военачальников. Иран в ответ атаковал ракетами израильскую территорию, включая Тель-Авив. Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».

В день начала боевых действий президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как объяснили в Кремле, контакты проводились, чтобы продемонстрировать готовность России стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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Иран Израиль Совбез ООН Россия Василий Небензя
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