Глава Индонезии рассказал, почему поехал на ПМЭФ, а не на G7

Президент Индонезии Прабово Субианто дал обещание приехать на ПМЭФ раньше, чем получил приглашение на саммит «Большой семерки». Об этом он рассказал во время пленарного заседания форума. РБК ведет прямую трансляцию.

«Вы знаете, меня спросили однажды, а почему я не поехал на встречу «Семерки», «Большой Семерки»? Почему я поехал сюда? Дело не в том, что я не уважаю большую семерку», — сказал Субианто.

«Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что я приеду сюда до того, как меня пригласили на семерку», — добавил он.

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