Президент Индонезии заявил, что «у нас через 10 лет будет 10 Сингапуров»
Ежегодно население Индонезии увеличивается на 5 млн человек, что равнозначно населению Сингапура, заявил президент страны Прабово Субианто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он участвует в пленарной сессии форума вместе с президентом России Владимиром Путиным. РБК ведет трансляцию.
«Индонезия — четвертая по численности средневековая страна в мире. Ежегодно рождается 5 млн индонезийцев. Это значит, что речь идет в среднем об одном Сингапуре. Через десять лет у нас будет десять Сингапуров», — сказал Субианто.
18 июня Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом. В Константиновском дворце в Стрельне у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Во время встречи президент России особо отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале 2025 года в качестве десятого члена объединения.
МИД Индонезии опубликовал в соцсетях видеоролик о визите индонезийской делегации во главе с Субианто в Петербург. В качестве звуковой дорожки была выбрана песня Татьяны Куртуковой «Матушка».
ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.
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