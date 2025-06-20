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ПМЭФ-2025 ,  
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Президент Индонезии заявил, что «у нас через 10 лет будет 10 Сингапуров»

Президент Индонезии Субианто заявил о рождении в стране 10 Сингапуров за 10 лет
Сюжет
ПМЭФ-2025
На ПМЭФ президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что за каждый год в стране рождается столько людей, сколько проживает в Сингапуре. И через 10 лет население Индонезии прирастет «на 10 Сингапуров»
Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Ежегодно население Индонезии увеличивается на 5 млн человек, что равнозначно населению Сингапура, заявил президент страны Прабово Субианто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он участвует в пленарной сессии форума вместе с президентом России Владимиром Путиным. РБК ведет трансляцию.

«Индонезия — четвертая по численности средневековая страна в мире. Ежегодно рождается 5 млн индонезийцев. Это значит, что речь идет в среднем об одном Сингапуре. Через десять лет у нас будет десять Сингапуров», — сказал Субианто.

18 июня Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом. В Константиновском дворце в Стрельне у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Во время встречи президент России особо отметил вступление Индонезии в БРИКС в начале 2025 года в качестве десятого члена объединения.

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МИД Индонезии опубликовал в соцсетях видеоролик о визите индонезийской делегации во главе с Субианто в Петербург. В качестве звуковой дорожки была выбрана песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.

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