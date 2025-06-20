Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на Петербургском экономическом форуме. Выступление должно быть объемным, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время выступления Путин даст «оценку нынешнему этапу развития нашей экономики», говорил Песков. Также Путин собирался очертить «перспективу и основные направления» развития экономики и дать оценку ситуации в мире.
18 июня Путин пообщался с главами международных информационных агентств.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов