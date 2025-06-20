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ПМЭФ-2025 ,  
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Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Трансляция

Появилось видео выступления Путина на ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин выступает на Петербургском экономическом форуме. Выступление должно быть объемным, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время выступления Путин даст «оценку нынешнему этапу развития нашей экономики», говорил Песков. Также Путин собирался очертить «перспективу и основные направления» развития экономики и дать оценку ситуации в мире.

18 июня Путин пообщался с главами международных информационных агентств.

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ПМЭФ Владимир Путин трансляция выступление
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