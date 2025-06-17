Песков оценил саммит G7 словами «блекло» и «бесполезно»

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Ежегодный саммит «Группы семи» (G7), в которую входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Франция и Япония, выглядит «блекло и достаточно бесполезно». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле анализируют информацию из СМИ о проходящем в Канаде с 15 по 17 июня саммите G7 и считают исключение России из «семерки» ошибочным решением.

«Мы согласны с президентом Трампом: это (исключение России из G7. — РБК) была большая ошибка тогда», — заявил Песков, отметив, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

Он также подчеркнул, что значение G7 для России существенно снизилось и «Группа семи» потеряла свое прикладное значение с учетом сокращающейся доли стран семерки в мировой экономике.

В 2014 году после присоединения Крыма Россию исключили из «Большой восьмерки» (G8).

На полях саммита G7 в Канаде Трамп заявил, что Россия не должна возвращаться в формат «Большой семерки» (G7), но назвал ошибкой решение об исключении России из «восьмерки». По мнению президента США, наличие России за столом переговоров могло бы повлиять на развитие текущих кризисов.

Он также подчеркнул значимость прямого общения между мировыми лидерами и добавил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, «не хочет говорить, потому что был очень оскорблен», когда Россию вывели из G8.

В Кремле ранее заявляли, что не рассматривают возвращение к формату G8 в качестве приоритета, указывая на большую актуальность формата G20.