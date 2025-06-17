Песков оценил саммит G7 словами «блекло» и «бесполезно»
Ежегодный саммит «Группы семи» (G7), в которую входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Франция и Япония, выглядит «блекло и достаточно бесполезно». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, в Кремле анализируют информацию из СМИ о проходящем в Канаде с 15 по 17 июня саммите G7 и считают исключение России из «семерки» ошибочным решением.
«Мы согласны с президентом Трампом: это (исключение России из G7. — РБК) была большая ошибка тогда», — заявил Песков, отметив, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.
Он также подчеркнул, что значение G7 для России существенно снизилось и «Группа семи» потеряла свое прикладное значение с учетом сокращающейся доли стран семерки в мировой экономике.
В 2014 году после присоединения Крыма Россию исключили из «Большой восьмерки» (G8).
На полях саммита G7 в Канаде Трамп заявил, что Россия не должна возвращаться в формат «Большой семерки» (G7), но назвал ошибкой решение об исключении России из «восьмерки». По мнению президента США, наличие России за столом переговоров могло бы повлиять на развитие текущих кризисов.
Он также подчеркнул значимость прямого общения между мировыми лидерами и добавил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, «не хочет говорить, потому что был очень оскорблен», когда Россию вывели из G8.
В Кремле ранее заявляли, что не рассматривают возвращение к формату G8 в качестве приоритета, указывая на большую актуальность формата G20.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов