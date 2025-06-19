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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин получил приглашение на саммит G20 в Йоханнесбурге

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ПМЭФ-2025
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин получил официальное приглашение на саммит «Группы двадцати» G20, который пройдет в Южной Африке. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам», — отметил дипломат.

По его словам, решение об участии в саммите будет принято президентом России Владимиром Путиным.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств.

В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.

Бердыев уточнил, что окончательное решение обычно принимается ближе к датам мероприятия с учетом различных факторов, включая возможность проведения содержательных переговоров. Он также напомнил, что в последние годы Россию на саммитах «двадцатки» представлял глава МИДа Сергей Лавров.

«Если отталкиваться от практики последних лет, наверное в случае участия не на уровне главы государства, такой сценарий вполне вероятен», — добавил он.

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Фото:Zhang Yudong / XinHua / Global Look Press

Ранее Кремль назвал формат G20 более привлекательным для России, чем возвращение в состав «Большой восьмерки».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что экономический центр тяжести в мире сместился и сегодня именно те страны, которые не входят в G7, становятся драйверами глобальных процессов. По его словам, значительная часть экономического роста сосредоточена за пределами Запада.

В мае президент США Дональд Трамп выразил мнение, что шанс вернуть Россию в G8 уже упущен. Он также назвал ошибкой исключение Москвы из клуба в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда формат «восьмерки» был сведен к G7 — в нем остались США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

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