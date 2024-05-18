СК выявил связи фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями

Соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, проходящий по делу замминистра обороны Иванова, имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и значительные финансовые средства, полагает следствие

Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин «имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны», он также является «доверенным лицом» Иванова, следует из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.

Само постановление датировано 25 апреля — тогда Фомину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — однако оно до этого не публиковалось в базе данных суда.

«Фомин А.Г. обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, подконтрольных [им], в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», — приводятся в постановлении аргументы следствия о необходимость заключить Фомина под стражу.

Также следствие указало, что Фомин имеет заграничный паспорт и регулярно выезжает за пределы России, а для проживания в иностранном государстве «располагает близкими знакомыми и деловыми партнерами».

Представители обвиняемого выступали против удовлетворения ходатайства, отмечая, что Фомин скрываться не намерен, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и «исключительно положительно характеризуется». Тем не менее доводы защиты суд не принял, избрав Фомину меру пресечения в виде ареста до 23 июня 2024 года.

Фомин проходит по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 УК). Замминистра, в свою очередь, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Также по делу проходит еще один фигурант — Сергей Бородин, ему вменяют ту же статью, что и Иванову.

Следствие полагает, что Иванов вместе с Бородиным получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По версии обвинения, фирмы-подрядчики «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Фомин, по версии обвинения, способствовал получению Ивановым взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.