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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о первом применении на военной операции трехтонной авиабомбы

ТАСС: Россия впервые применила в Харьковской области авиабомбу ФАБ-3000
Сюжет
Военная операция на Украине
Удар с помощью ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в селе Липцы, сообщило агентство. Минобороны отчитывалось только о применении ФАБ-500
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные впервые применили в Харьковской области авиабомбу весом более 3 т, об этом госагентству ТАСС сообщили в силовых структурах. Об этом также пишет военный телеграм-канал Fighterbomber.

Речь идет о ФАБ-3000, оборудованной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По словам собеседника агентства, удар был нанесен по пункту временной дислокации украинских сил в селе Липцы. Целью удара был «трехэтажный дом, используемый ВСУ как ПВД [пункт временной дислокации]», пишет Fighterbomber.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

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Сергей Чемезов

В марте Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу, занимавший тога пост министра, проинспектировал предприятие в Нижегородской области, где, в частности, выпускают авиабомбы ФАБ-3000. Генеральный директор завода доложил Шойгу, что на заводе в несколько раз увеличено производство авиабомб ФАБ-500, а ФАБ-1500 — вдвое. Там также с февраля этого года «организовано массовое изготовление ФАБ-3000», рассказали генералу.

Минобороны неоднократно отчитывалось лишь о применении на Украине ФАБ-500, последний раз ведомство сообщало об этом 17 июня. «Экипажи самолетов Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Запад», — заявили тогда там, уточнив, что удар был нанесен неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК.

В марте телеканал CNN сообщал, что ФАБ-1500 с УМПК «уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии боевого соприкосновения». В мае начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сравнивал удар ФАБ-1500 близ Купянска с землетрясением. Он отмечал, что оружие такой мощности впервые было использовано российскими военными на этом участке фронта.

В июне Forbes писал о применении российской армией корректируемых авиабомб КАБ-500 и КАБ-1000. Издание назвало их «чудо-оружием», которому украинские войска не могут противостоять.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Яна Баширова
ФАБ-3000 Харьковская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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