Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000

О том, что российские авиабомбы «изменили баланс на поле боя», неоднократно заявляли западные военные эксперты. По данным Forbes, ВСУ нечего противопоставить КАБам и они рассчитывают на поставки западными странами аналогов

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Корректируемые авиационные бомбы (КАБы) массой 500 и 1000 кг сегодня активно применяются российскими войсками, и украинской армии практически нечего им противопоставить, пишет Forbes.

Журнал со ссылкой на украинских аналитиков называет планирующие бомбы «чудо-оружием», которое российские истребители запускают вне зоны досягаемости украинских сил ПВО, с расстояния порядка 60 км. По данным Forbes, поскольку ВСУ не могут противостоять КАБам, украинское командование решило наладить поставки планирующих бомб из США и переоборудовать для этих целей десятки оставшихся истребителей Су-27 и порядка 50 уцелевших истребителей МиГ-29.

Финский военный аналитик Джони Аскола назвал эту новость «фантастической», однако отметил, что Украина, вероятно, не сможет приобрести достаточно боеприпасов, чтобы противостоять российскому наступлению.

При этом, напоминает Forbes, некоторые украинские МиГи уже были способны нести планирующие боеприпасы: в прошлом году американские и французские специалисты вооружили несколько украинских самолетов планирующими бомбами увеличенной дальности Joint Direct Attack Munition американского производства и планирующими бомбами Armement Air-Sol Modulaire французского производства. JDAM-ER и AASM весят около 250 кг.

Бывший военный корреспондент и журналист Forbes Дэвид Акс назвал маловероятной возможность, что союзники Украины смогут передавать ей хотя бы нескольких сотен планирующих бомб в месяц. «Потенциально это лишь десятая часть бомб, которые Украине понадобятся, чтобы соответствовать собственной воздушной огневой мощи России <...> Она [Россия] производит гораздо больше бомб», — отметил эксперт.

Фугасная авиационная бомба (ФАБ) — разработка советских конструкторов. Фактически КАБы отличаются от ФАБов наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника.

О том, что российские авиабомбы «изменили баланс на линии боевого соприкосновения», еще в марте писал CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов. Военный эксперт Джозеф Тревитик назвал ФАБы «гораздо более разрушительным» вариантом для авиаударов, при котором российские самолеты могут держаться значительно дальше от линии обороны противника. «Хотя производство планирующих комплектов является узким местом, базовые взрывчатые вещества у них [России] есть в огромных количествах», — добавил старший научный сотрудник Королевского института вооруженных сил в Лондоне (RUSI) Джастин Бронк.

В конце марта 2024 года «Ростех» сообщил, что «кратно» нарастил производство фугасных авиабомб. Госкорпорация рассказала, что производство ФАБ-500 увеличилось «многократно», а выпуск ФАБ-1500 — в два раза. Кроме того, началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Позднее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что компания вместе с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» занимается адаптацией авиационных бомб к модулю планирования и коррекции.