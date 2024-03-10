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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил об «изменившей баланс сил» российской авиабомбе

CNN: авиабомба ФАБ-1500 изменила баланс сил и уничтожила украинскую оборону
Сюжет
Военная операция на Украине
Авиабомба ФАБ-1500 с УМПК «изменила баланс», ее массовое применение позволило российским войскам усилить наступление, а также сократить затраты на ракеты, пишет CNN. Минобороны России о применении таких бомб не сообщало
Авиабомба ФАБ-1500
Авиабомба ФАБ-1500 (Фото: Минобороны России)

Российская авиабомба ФАБ-1500 с УМПК, которую якобы массово применяют российские войска, «уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии боевого соприкосновения», пишет CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.

Как отмечает телеканал, планирующая бомба представляет из себя полуторатонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО, передает CNN.

Фугасная авиационная бомба (ФАБ-1500) — разработка советских конструкторов. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника. Современные модификации такой бомбы включают в себя управляемый модуль планирования и коррекции (УМПК), а также установленный на ФАБ дополнительный головной обтекатель.

Российское Минобороны ранее отчитывалось только о применении ФАБ-500 с УМПК.

Военный эксперт Джозеф Тревитик назвал российскую разработку «гораздо более разрушительным» вариантом для авиаударов, при котором российские самолеты могут держаться значительно дальше от линии обороны противника. «Хотя производство планирующих комплектов является узким местом, базовые взрывчатые вещества у них [России] есть в огромных количествах», — добавил старший научный сотрудник Королевского института вооруженных сил в Лондоне (RUSI) Джастин Бронк.

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Фото:Inna Varenytsia / Reuters

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как Владимир Зеленский, так и новый главком Александр Сырский. Первый связывал это с отсутствием западной помощи, а последний — с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — отмечал главком.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает любую помощь Украине.

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CNN сообщил об «изменившей баланс сил» российской авиабомбе

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны наступление Авдеевка Военная операция на Украине авиабомба ФАБ-1500
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