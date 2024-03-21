Шойгу доложили о начале массового производства авиабомб ФАБ-3000
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие по производству фугасных авиационных бомб (ФАБ) в Нижегородской области, где ему доложили о кратном увеличении производства бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, а также о начале массового изготовления ФАБ-3000, сообщает Минобороны.
«Предприятие выполняет задание по гособоронзаказу в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции. Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что с 2022 года было реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тыс. кв. м производственных площадей. Объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения только за прошлый год вырос в пять раз, а общая численность персонала предприятия увеличилась более чем на 1100 человек. «Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий», — подчеркнули в Минобороны.
Российское Минобороны ранее отчитывалось только о применении ФАБ-500 в ходе спецоперации. Однако украинские и западные СМИ, а также российские военкоры неоднократно сообщали о применении на фронте более мощных версий ФАБов.
CNN со ссылкой на опрошенных экспертов и украинских военных в начале марта писал, что именно авиабомба ФАБ-1500 с УМПК «уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на линии боевого соприкосновения». По данным телеканала, планирующая бомба представляет из себя полуторатонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО, отмечает CNN.
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