В НАТО призвали к сплочению на Западе из-за договора России и КНДР
Договор о взаимной военной помощи России и КНДР подчеркивает необходимость сплочения демократических стран, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, пакт Москвы и Пхеньяна демонстрирует «растущее согласие между авторитарными странами».
«Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше и больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы раньше не видели», — сказал Столтенберг на брифинге после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
НАТО также озабочено поддержкой, которую Россия может оказать для ракетных и ядерных программ Северной Кореи, отметил он.
Кроме того, генсек альянса отметил, что проблемы безопасности в Европе связаны с Азией, в частности, из-за отношений Китая и России. На этом фоне НАТО необходимо работать с союзниками Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает Столтенберг. На летнем саммите альянса в Вашингтоне будет обсуждаться дальнейшее укрепление партнерских отношений альянса с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией, добавил он.
Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею следует рассматривать как предупреждение, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети Х (Twitter). По его словам, свободу западных стран «пытается подорвать новая ось тирании». Ответом на эти действия должно стать укрепление Вооруженных сил, отметил он.
Перед началом визита в КНДР Путин одобрил подготовленный МИД России проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который заменит прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные, соответственно, в 2000 и 2001 годах.
Российский президент и северокорейский лидер подписали документ 19 июня. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».
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