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Политика ,  
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Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР

В школе протокола объяснили, почему министров России выпроводили из зала в КНДР
Перед переговорами Путина и Ким Чен Ына российских министров попросили выйти из зала, так как первыми должны были войти главы государств. В школе протокола отметили, что такого рода правила могут отличаться в разных странах
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России и КНДР различается порядок приглашения делегаций в зал, поэтому находившихся там российских министров перед приходом глав государств Владимира Путина и Ким Чен Ына попросили покинуть помещение, сообщила РБК руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

Российские чиновники, в том числе главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и другие, вошли в кабинет, где позднее состоялись переговоры двух глава государств, начали занимать места и раскладывать бумаги. Спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник, который попросил их выйти, пояснив, что первыми должны войти в зал руководители.

Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР
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Кеворкова рассказала, что есть правила и нормы международной вежливости, которые считываются одинаково, но есть и различные протокольные практики в разных странах. В КНДР российская сторона столкнулась с другим подходом, отметила эксперт.

«В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право. Это можно увидеть на видео встреч, например, из последнего — визит короля Бахрейна в Россию: наша делегация заняла свои места, входят лидеры, и только потом члены делегации Бахрейна», — пояснила Кеворкова.

По ее словам, перед встречами политиков вопросы протокола отдельно обсуждаются, в данной ситуации вопрос того, когда приглашать в зал членов делегации, не был рассмотрен детально, и россияне поступили так, как делали это обычно. Но служба протокола северокорейского стороны попросила их выйти.

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Владимир&nbsp;Путин и Ким Чен Ын&nbsp;на церемонии&nbsp;официальной встречи в&nbsp;Пхеньяне, КНДР

Путин прибыл в КНДР 18 июня. На следующий день он отправился во Вьетнам. Северную Корею он посетил впервые с 2000 года. Ким Чен Ын встретил коллегу в аэропорту, в честь лидеров прошел военный парад, они обменялись подарками.

Во время визита стороны подписали Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по словам Путина, предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».

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8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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