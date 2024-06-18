Путин впервые с 2000 года прибыл с визитом в КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян, сообщает пресс-служба Кремля.

В аэропорту российского президента встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

Президента в поездке сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и т.д.

Визит Путина в КНДР продлится два дня. 19 июня запланированы переговоры в различных форматах, в том числе личная встреча лидеров России и КНДР.

Стороны обсудят укрепление торгово-экономических связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и безопасности. В своей статье для «Нодон синмун» президент рассказал о планах Москвы и Пхеньяна по развитию «альтернативных, неподконтрольных Западу механизмов торговли и взаимных расчетов».

Делегации двух стран также затронут тему возобновления прямого авиасообщения, в том числе открытие рейсов Москва — Новосибирск — Пхеньян.

Почему на Западе опасаются последствий визита Путина в КНДР Политика

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын приехал на спецпоезде в Россию с официальным визитом. Он посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», нанес визит на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Путин и Ким тогда провели переговоры тет-а-тет. Встреча продлилась пять часов.

Первый визит нынешнего северокорейского лидера в Россию состоялся в 2019 году. Его отец, Ким Чен Ир, нанес три официальных визита — в 2001, 2002 и 2011 годах.