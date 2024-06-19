Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, кортик и сервиз и получил от него бюсты

Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и сервиз и получил от него бюсты

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Какой именно автомобиль Aurus Путин подарил Ким Чен Ыну, Ушаков не уточнил.

Подарки, которые лидер КНДР преподнес Путину, «связаны с изображением нашего президента», добавил помощник главы государства. «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал он.

В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus российского производства. В Кремле пояснили, что тот выразил интерес к этой машине. Российские автомобили получили сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

Путин прибыл в Пхеньян накануне вечером. Это его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Утром 19 июня политики встретились на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, где состоялась торжественная церемония с военным парадом. Затем российская и северокорейская делегации провели переговоры в расширенном составе. После их завершения Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу в формате тет-а-тет, она длилась около двух часов.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года и некоторым документам. Соглашение предусматривает оказание взаимопомощи в случае агрессии против одного из участников, рассказал Путин.