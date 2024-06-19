Путина в Пхеньяне встретили военным парадом. Видео

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Президент Владимир Путин встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Перед их переговорами на площади Ким Ир Сена состоялась торжественная церемония, на здание Национальной библиотеки Северной Кореи повесили портреты лидеров России и КНДР, прошел военный парад, за которым также наблюдали сотни людей с флагами двух стран, цветами и шариками.