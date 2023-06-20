Пентагон назвал потери Украины ожидаемыми

Наступление Украины идет непросто, это было ожидаемо из-за проведенной Россией подготовки, считают в Пентагоне. Ведомство назвало украинские потери печальными, но неизбежными

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

США понимали, что наступление Украины не будет быстрым и простым, заявила на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, трансляцию вел телеканал Sky News на YouTube.

«Мы знали, что это будет тяжелым сражением. Мы знали, что это займет время. И мы уверены, у украинцев есть то, что и им нужно, — сказала Сингх.

Она подчеркнула, что ВСУ обладают боевой мощностью и могут добиться успеха как в наступательных, так и оборонительных действиях. Сингх отметила, что российские войска адаптировались к условиям конфликта, но изменили свою тактику и ВСУ.

«Мы подсчитывали потери. Знаем, что будут потери на поле боя. К сожалению, это часть войны», — добавила представитель Пентагона.

Украинская армия перешла в активное наступление в начале июня, мировые СМИ сообщали о тяжелых потерях, которые она понесла. Минобороны России отчитывается об отражении всех атак украинской армии. Ведомство рассказывало, что ВСУ уже потеряли несколько немецких танков Leopard и американские БМП Bradley. По словам президента Владимира Путина, всего украинская армия к 16 июня в ходе наступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса. «Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено. Но так долго не навоюешь», — считает президент.

Источники Bloomberg не исключали, что ВСУ пытаются своими действиями обнаружить слабые места в российской обороне, неся при этом высокие потери. Действия Украины пока похожи на «прелюдию» к чему-то более масштабному, заключили опрошенные CNN аналитики.

Аналогичную позицию занимают и власти Украины, называя происходящее тестированием, а не полным наступлением. Киев признавал, что Москва не сдаст просто занятые позиции, а в некоторых участках фронта ВСУ находятся в обороне. «Понятно, что людям хочется, чтобы это было, как в кино, — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение, и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет», — пояснила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Пентагоне в середине июня предупреждали, что пока «очень преждевременно» оценивать успех Украины, так как Россия хорошо подготовила свою оборону. Операция станет «очень ожесточенным боем», который «вероятно, займет значительное количество времени и потребует больших затрат», говорил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.