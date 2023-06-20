Госдума одобрила законопроект о налогах для работающих из-за границы

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о взимании НДФЛ по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) с дохода тех россиян, кто после выезда за рубеж утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками. Документ опубликован в электронной базе парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится в сообщении. Поправки к проекту закона должны предоставить в пятнадцатидневный срок — до 4 июля.

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